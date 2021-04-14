Еще 21 тысяча доз вакцины от коронавируса поступила в Красноярский край

Краевой Минздрав получил новую партию вакцины от коронавируса. В регион поступила еще 21 тысяча доз препарата «Спутник V». Медикаменты уже распределяют по больницам и поликлиникам, чтобы оперативно продолжать вакцинацию населения.

«Партии вакцины поступают в Красноярский край каждую неделю. Всего в регион с начала вакцинации отгрузили свыше 167,3 тыс. доз Гам-Ковид-Вак («Спутник V») и около 5 тыс. доз «ЭпиВакКорона» для отдаленных и труднодоступных территорий края и немобильных (не передвигающихся) пациентов», - сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

По последним данным, в Красноярском крае первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 155 тысяч человек, вторым – более 110 тысяч человек. Поставить прививку можно в 122 прививочных пунктах. Запись на вакцинацию ведут регистратуры поликлиник, также оставить заявку можно через портал www.web-registratura.ru или сайт госуслуг www.gosuslugi.ru.