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Еще 21 тысяча доз вакцины от коронавируса поступила в Красноярский край

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Красноярск
16:06 14 Апреля 2021
вакцинация, вирус, медицина, здоровье
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевой Минздрав получил новую партию вакцины от коронавируса. В регион поступила еще 21 тысяча доз препарата «Спутник V». Медикаменты уже распределяют по больницам и поликлиникам, чтобы оперативно продолжать вакцинацию населения. 

«Партии вакцины поступают в Красноярский край каждую неделю. Всего в регион с начала вакцинации отгрузили свыше 167,3 тыс. доз Гам-Ковид-Вак («Спутник V») и около 5 тыс. доз «ЭпиВакКорона» для отдаленных и труднодоступных территорий края и немобильных (не передвигающихся) пациентов», - сообщает пресс-служба краевого Минздрава. 

По последним данным, в Красноярском крае первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 155 тысяч человек, вторым – более 110 тысяч человек. Поставить прививку можно в 122 прививочных пунктах. Запись на вакцинацию ведут регистратуры поликлиник, также оставить заявку можно через портал www.web-registratura.ru или сайт госуслуг www.gosuslugi.ru.

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