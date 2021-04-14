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СГК подписала соглашение о создании условий для развития электротранспорта в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
14:34 14 Апреля 2021
энергетика, электроэнергия, транспорт, соглашение, экономический форум
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Энергетики, краевой вуз и автодилер на Красноярском экономическом форуме договорились о создании условий для развития электротранспорта в Красноярске и Красноярском крае. Соответствующее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали 14 апреля 2021 года Сибирская генерирующая компания, «Россети Сибирь», Сибирский федеральный университет (СФУ) и группа компаний «Медведь Холдинг».

Компании намерены развивать сеть электрозарядных станций и способствовать увеличению частного и общественного электротранспорта в регионе. Взаимодействие направлено на улучшение экологической ситуации в Красноярске и городах края. Ежегодные выбросы от автотранспорта, по данным Государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды за 2019 год, составляют 40,9% от общего объема загрязняющих веществ, попавших в атмосферу региона.

«Участие СГК в соглашении по электротранспорту — это часть большой работы в области экологии, которую компания проводит в Красноярске. Сегодня мы реализуем программу модернизации природоохранного оборудования на ТЭЦ-1, замещаем неэффективные котельные, обеспечивая жителей города надежным теплом от теплоэлектроцентралей, участвуем в программе озеленения города. Электротранспорт — это следующий шаг, направленный на развитие современного города с высоким уровнем не только экологии, но и технологий», — заявил Александр Шлегель, заместитель генерального директора — директор Красноярского филиала СГК.

Он также отметил, что Красноярск очень удачно подходит для реализации этого проекта. В городе достаточно электроэнергии и хорошая обеспеченность инженерными кадрами, которые могут реализовать намеченные планы. По его словам, сегодняшнее соглашение — это еще не перечень действий, но уже фиксация намерений разных участников, которые признают проект актуальным и важным и готовы работать над его воплощением в жизнь.

«Сегодня в Красноярске 3 электрических заправочных станции, которые обслуживают 200 электромобилей. В планах поднять эти цифры до 32 электрозаправок для 4000 автомобилистов. Потенциал развития рынка велик, а развитие экологически чистого транспорта и зарядной инфраструктуры сократит вредные выбросы в атмосферу», — отметил заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов.

Участники соглашения договорились отслеживать и анализировать результаты применения новых технологий, реализовывать инвестиционные проекты, координировать процесс технологического присоединения зарядных станций для наземного электротранспорта к электросетям.

Сибирский федеральный университет, участвуя в соглашении, подтвердил намерение обеспечить экспертное и научное сопровождение создания сети зарядных станций для электротранспорта, а также подготовку кадров для их обслуживания. В проекте планируется задействовать научно-педагогические коллективы Политехнического института СФУ.

Николай Бяков, генеральный директор «Медведь Холдинга», крупной краевой сети по продаже и обслуживанию автомобилей, подтвердил возможности покупки электромобилей у официальных дилеров в Красноярске.

«В 2021 году начинается производство BMW серии iX и i4. Также планы по электромобилям есть у компании Hyundai. В целом потенциал развития этого рынка зависит от большого числа факторов, в случае успешной реализации которых количество электромобилей может значительно увеличиться. Многое будет зависеть от наличия инфраструктуры и мер поддержки», — поделился Николай Бяков, генеральный директор группы компаний «Медведь Холдинг».

Фото: СГК
По материалам СГК

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