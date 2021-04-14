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«Норникель» стал лидером рейтинга по реакции промышленных компаний на пандемию

Главная Общество
Красноярск
14:17 14 Апреля 2021
предприятие, вирус, здоровье, поддержка, экономический форум
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«Норникель» стал лидером рейтинга по реакции российских промышленных предприятий на пандемию. Его составила независимая маркетинговая компания Boks Marketing, которая оценивала участников рынка по десяткам параметров. Об этом в рамках трека «Промышленный сектор. Развитие промышленности и инвестиционная деятельность в постковидном мире» на Красноярском экономическом форуме рассказал старший вице-президент - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Напомним, «Норникель» выделил на антиковидные мероприятия более 20 млрд рублей и организовал масштабные меры по предотвращению вспышек заболевания коронавирусом как на самих предприятиях, так и в регионах присутствия. Более того, «Норникель» стал единственной российской компанией, которая не только объявила о жестком запрете на сокращения персонала, но и продолжила вести набор сотрудников для новых инвестиционных проектов, а также сохранила заработную плату в полном объеме.

Для поддержки здравоохранения было закуплено 400 тепловизоров, 32 тысячи тестов, четыре реанимобиля, шесть лабораторий, 9 млн масок, 3 млн антисептиков. Для поддержки малого и среднего предпринимательства выделено 325,7 млн рублей.

«Сегодня компания чувствует себя прекрасно. Мы готовы к любой ситуации и уверены, что в рабочем режиме продолжаем работать и в части строительства, и по текущему производству. Компания вышла из пандемии без потерь, ковидных вспышек и приостановки проектов», - заявил Уткин.

Общество / НОВОСТИ
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