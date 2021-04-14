«Норникель» стал лидером рейтинга по реакции промышленных компаний на пандемию

«Норникель» стал лидером рейтинга по реакции российских промышленных предприятий на пандемию. Его составила независимая маркетинговая компания Boks Marketing, которая оценивала участников рынка по десяткам параметров. Об этом в рамках трека «Промышленный сектор. Развитие промышленности и инвестиционная деятельность в постковидном мире» на Красноярском экономическом форуме рассказал старший вице-президент - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Напомним, «Норникель» выделил на антиковидные мероприятия более 20 млрд рублей и организовал масштабные меры по предотвращению вспышек заболевания коронавирусом как на самих предприятиях, так и в регионах присутствия. Более того, «Норникель» стал единственной российской компанией, которая не только объявила о жестком запрете на сокращения персонала, но и продолжила вести набор сотрудников для новых инвестиционных проектов, а также сохранила заработную плату в полном объеме.

Для поддержки здравоохранения было закуплено 400 тепловизоров, 32 тысячи тестов, четыре реанимобиля, шесть лабораторий, 9 млн масок, 3 млн антисептиков. Для поддержки малого и среднего предпринимательства выделено 325,7 млн рублей.

«Сегодня компания чувствует себя прекрасно. Мы готовы к любой ситуации и уверены, что в рабочем режиме продолжаем работать и в части строительства, и по текущему производству. Компания вышла из пандемии без потерь, ковидных вспышек и приостановки проектов», - заявил Уткин.