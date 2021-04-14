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СФУ взял новый курс на цифровизацию в партнерстве со Сбером

Главная Общество
Красноярск
14:15 14 Апреля 2021
экономический форум, банк, вуз, соглашение
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Сегодня в рамках Красноярского экономического форума Сбер и Сибирский федеральный университет подписали соглашение, цель которого - цифровая трансформация университета, а также создание технологичной экосистемы учебного заведения с целью повышения комфорта и эффективности процесса обучения.

В частности, предполагается, что цифровая инфраструктура СФУ будет модернизирована через внедрение интеллектуальных технологий: в ВУЗе появятся инновационные цифровые сервисы, в том числе в области облачных решений, искусственного интеллекта, больших данных, системной интеграции, кибербезопасности, мобильных приложений, финансовых технологий, систем мониторинга.

«Предметом подписанного соглашения является взаимодействие в сфере цифровых технологий. Это сотрудничество имеет под собой очень хорошую и прочную основу. Вместе со Сбербанком мы реализуем кампусный проект по созданию цифровых сервисов на территории кампуса СФУ, и год назад презентовали очередной этап проекта «SMART CAMPUS», отличительной особенностью которого является применение технологии распознавания лиц на входе в один из корпусов. Реализация данного проекта стала возможно благодаря аналогичному соглашению, подписанному также на КЭФ, но в 2018 году. Новое соглашение предполагает развитие следующей линейки инновационных цифровых сервисов», – рассказал ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Также в рамках нового соглашения Сбер создаст на базе СФУ коворкинга для проведения конференций, сессий и встреч, посвящённых искусственному интеллекту, блокчейну, риск-менеджменту и др. Студентам, сотрудникам и преподавателям университета будет предоставлен доступ к библиотеке, виртуальной школе и учебным программам на базе корпоративного университета Сбербанка. Планируются семинары и тренинги по дополненной реальности, графике, технологическому предпринимательству преподавателей с участием спикеров банка.

СФУ взял новый курс на цифровизацию в партнерстве со Сбером

«Сегодня мы активно взаимодействуем с СФУ по ряду вопросов, связанных с цифровыми решениями, запуском новых технологий в инфраструктуре университета и подходов в образовательном процессе. Образование – это одна из важнейших отраслей, где экосистема Сбер предлагает свои разработки и технологичные подходы. Хочется отметить, что наш партнёр СФУ активно участвует во всех совместных мероприятиях, тестирует наши продукты, организует цифровые лектории для студентов совместно с нашими спикерами», - прокомментировал договоренности Дмитрий Солнцев, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Красноярским отделением Сбербанка.

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