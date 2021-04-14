КрасЖД представил на КЭФе новые проекты в Красноярске и крае

Красноярская железная дорога в рамках экономического форума представляет проекты, которые касаются как региона в целом, так и Красноярска в частности.

По словам заместителя начальника Красноярской железной дороги по работе с органами власти Льва Ткачева, сейчас экономика России повернулась на Восток. И, соответственно, Российские железные дороги в последние годы начали вкладывать огромные средства в повышение пропускной способности магистралей.

Так, например, идут мощные преобразования на участке Артышта – Междуреченск – Тайшет, где обновляется инфраструктура.

«Сегодня вкладываются средства как в энергосистему для увеличения возможностей пропуска тяжеловесных поездов, так и в путевое развитие . Потому что те объемы, о которых заявляют угольщики Кузбасса и Хакасии, и которые необходимо вывезти в страны Тихоокеанского региона, растут на 10-20 % в год. Для этого нам необходимо не только модернизировать путь, строить там вторые главные пути, но и увеличивать перерабатывающие способности станций», - заявил Ткачев.

Также Ткачев рассказал о перспективах пассажирского направления до Дивногорска, которое входит в проект «Городская электричка».

«Все больше гостей города хотят увидеть достопримечательности Красноярска – Столбы, Парк флоры и фауны «Роев ручей», ГЭС, Овсянка, набережная Дивногорска. До них можно добраться и на городской электричке, мы эту возможность предоставляем. Изучив те потоки пассажиров, которые существуют, мы обратили внимание, что одной из интересных площадок может стать станция «Турбаза». Сегодня там фиксируется примерно около 1 млн посетителей в направлении заповедника «Столбы», еще 900 тысяч человек посещают Парк флоры и фауны «Роев Ручей». Необходимо обеспечить их транспортную доступность, разгрузив городские автодороги, и это можно сделать путем создания единого пассажирского комплекса для железнодорожного, речного и автомобильного транспорта на остановочном пункте «Турбаза»» – сообщил Ткачев.

Согласно представленной КрасЖД на Красноярском экономическом форуме концепции нового мультимодального транспортно-пересадочного узла «Турбаза», здесь предлагается возвести комфортабельный железнодорожный вокзал, автобусный остановочный пункт, речной причал и автомобильные парковки. Тогда красноярцы и гости города, которые хотят побывать на «Столбах» или увидеть другие достопримечательности, смогут пользоваться разными видами транспорта, что в целом значительно расширит туристические возможности Красноярска.