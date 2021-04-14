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В Кировском районе снесут незаконные гаражи

Главная Общество
Красноярск
13:22 14 Апреля 2021
благоустройство, в красноярске
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Для благоустройства дворов в Кировском районе снесут больше 60 гаражей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 
С начала апреля ведутся работы по благоустройству во дворе дома №50 по ул. Транзитная. Здесь будет отремонтирован проезд, на котором стоят самовольные металлические гаражи. Если владельцы не уберут их добровольно, постройки снесут принудительно.

«В первую очередь под снос попадают металлические гаражи возле школ, детских садов и учреждений культуры. Летом предстоит демонтаж около 60 гаражей на ул. Щорса, 57 между детским садом и Каменным городком, где образовалась большая стихийная свалка», - рассказала руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.

Под снос попадают и металлические гаражи возле школы на ул. Кутузова, 52. Полный перечень адресов размещен на официальном сайте администрации Красноярска. 

 

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