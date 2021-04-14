Еще два месяца проведет в СИЗО экс-министр лесного хозяйства Красноярского края

В понедельник, 12 апреля, Железнодорожный районный суд принял решение продлить арест задержанному Дмитрию Маслодудову до 16 июня 2021 года.

Напомним, бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов был задержан в сентябре 2020 года. Следствие считает, что чиновник оказывал покровительство лесозаготовительной компании «Краслесторг», руководителем которой фактически был его родной брат. По данным следствия, подозреваемый давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, которые осуществляли подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок. После этого предоставляли участки ООО "Краслесторг".

За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, большую часть которых – четыре миллиона - тот передал Димитрию Маслодудову.