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РУСАЛ перестроит четыре завода в Сибири

Главная Общество
Красноярск
12:37 14 Апреля 2021
металлургия, предприятие, модернизация, завод
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Такое заявление сделал генеральный директор компании Евгений Никитин на Красноярском экономическом форуме. Таким образом РУСАЛ намерен сократить выбросы в атмосферу и снизить потребление электроэнергии.

«Обновление алюминиевого производства пройдет на четырех ключевых Сибирских алюминиевых заводах в Иркутске, Красноярске, Новокузнецке и Братске, - сообщил Евгений Никитин. - На предприятиях будут построены электролизные цеха по самой современной и экологичной технологии обожженного анода, разработанные инженерами РУСАЛа».

Программа модернизации позволит сократить в 10 раз выбросы фторидов и бензапирена и на 11-20% снизить расход электроэнергии. Старт намечен уже на этот год, завершить работы планируется в 2030 году. 

«Это очень амбициозная программа, необходимая для общества, экономики, в целом для государства. Мы очень рассчитываем, что государство поддержит эту программу и она, наряду со строительством в Сибири БЭМО и Тайшетского алюминиевого завода, созданием технологии инертного анода, войдет в современную историю Российской алюминиевой отрасли как новый прорывной этап, меняющий по сути парадигму взаимоотношений между обществом и бизнесом» - подчеркнул Евгений Никитин.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

 

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