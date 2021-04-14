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До шести лет лишения свободы грозит задержанному в Красноярске третейскому судье

Главная Общество
Красноярск
13:00 14 Апреля 2021
происшествия, взятка, суд
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Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Красноярска возбудило следственное управление МУ МВД России «Красноярское». Мужчина подозревается в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В марте подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю, при получении взятки.

В момент задержания у мужчины находилось удостоверение третейского судьи, которое сейчас проверяется на подлинность, - говорится в сообщении.

Оказалось, что предприимчивый карсноярец узнал, что в городе расследуется уголовное дело, возбужденное по факту организации преступным сообществом занятия проституцией. Ему удалось через общих знакомых связаться с подозреваемыми в тяжком преступлении, после чего он за 500 тысяч рублей предложил помочь им с прекращением уголовного дела.

 Но сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю зафиксировали факт передачи денег и задержали злоумышленника.

Теперь задержанному придется ответить за содеянное, санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

 

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