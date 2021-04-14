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До новой смотровой площадки на Николаевской сопке довезет канатно-кресельный подъемник

Главная Общество
Красноярск
10:00 14 Апреля 2021
общество, красноярск, дорога, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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Посетители смогут добраться до новой смотровой площадки на Николаевской сопке на канатно-кресельном подъемнике. Руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина пообещала, что его запустят в ближайшие дни. Стоимость билета туда-обратно составит 100 рублей. Власти надеются, что подъемник станет отличной альтернативой пешему восхождению на сопку, а также поездке на машине, так как на верхней парковке мест всем желающим не хватает.

«Надеюсь, в самое ближайшее время именно на канатке можно будет добраться до смотровой, о которой говорит полгорода и Варламов», – отметила Юлия Верхушина.

Напомним, что новую достопримечательность города ранее раскритиковал столичный блогер-урбанист Илья Варламов. Ему не понятно, как власти запускают объект, который становится центром притяжения тысяч людей, не обустроив туалеты, а также цивилизованные подходы к нему. Красноярцы не довольны, что к смотровой приходится подниматься по грязи без тротуаров, а на машине на сопку не заехать, так как там мало парковочных мест, да и дорога для подъема в ужасном состоянии.

Фото: Город Прима

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