На озеленение Красноярска в этом сезоне администрация потратит 3 млн рублей

Администрация Красноярска на сайте госзакупок объявила аукцион по поиску подрядчика, который займется высадкой деревьев в городе взамен тех, что были снесены по тем или иным причинам. Власти готовы выделить из городского бюджета на эти цели 3 млн рублей.

«Сохранение и умножение зеленого каркаса сейчас - приоритетная задача. На это в бюджете Красноярска обязательно предусматриваются средства. Больше 17,5 тысяч деревьев и кустарников высадили в Красноярске в прошлом году, в этом году работа будет продолжена», - сообщили в пресс-службе администрации.

В этом году в Красноярске планируют высадить не менее 2,5 тысячи взрослых деревьев. Саженцы появятся в городских дворах, парках, скверах, на аллеях.

Скоро сотрудники Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства отправятся инспектировать деревья, которые были высажены в последние пять лет. Все крупномеры находятся на гарантии.