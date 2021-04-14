В Красноярске усилится ветер

Синоптики предупредили об усилении ветра в Красноярске. В среду, 14 апреля, порывы северо-западного ветра будут достигать 15-18 м/с. В городе ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +4…+6°С.

«В центральных и южных районах днем порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, в горах южных районов ночью местами сильный снег, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами гололедица», - предупредили в пресс-службе Среднесибирского метеоцентра.

При усилении ветра спасатели рекомендуют ограничить проведение работ на высоте, держаться подальше от деревьев и легких конструкций, также не стоит парковать около них автомобили. Кроме того, важно быть осторожными с огнем и огнеопасными предметами, чтобы предотвратить возникновение пожара.