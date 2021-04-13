Красноярский СоюзМаш подвел итоги работы за прошедший год

На минувшей неделе состоялось общее собрание регионального отделения Союза машиностроителей России. Встречу открыл министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. В приветственном слове к руководителям и представителям предприятий, образовательных учреждений он подчеркнул важность труда машиностроителей, отметив, что считает данную отрасль базовой среди всех остальных.

Председатель КРО СМР Александр Гаврилов вручил Евгению Афанасьеву удостоверение члена Союза машиностроителей России, поздравив министра с вступлением в ряды организации, а также выступил с докладом об основных результатах работы отделения за прошедший год.

Как отметил Александр Федорович, члены регионального отделения принимали участие в мероприятиях под эгидой органов федеральной, региональной власти, органов местного самоуправления, в том числе по разработке стратегии социально-экономического развития города и региона до 2030 года.

Несмотря на пандемию, красноярские машиностроители успешно представили свои предприятия и организации на масштабных выставках и форумах: «Армия 2020», «Нефть. Газ. Химия», Сибирский энергетический форум, «Образование. Профессия и карьера».

— Развитие машиностроительной отрасли невозможно без инвестиций в науку, — продолжил председатель КРО СМР. — В 2020 году мы создали Научно-технический совет, в состав которого вошли ведущие специалисты промышленных предприятий, вузов и научно-исследовательских организаций региона. На заседаниях НТС рассматривались вопросы промышленной политики, научно-технической и инновационной деятельности, выпуска и продвижения гражданской продукции организациями, входящими в состав КРО СМР.

Совместно с Правительством края и Министерством образования мы подошли к решению проблемы по наращиванию кадрового потенциала. Впервые от наших предприятий была подана консолидированная заявка на подготовку специалистов, обозначившая комплексную потребность в молодых высококвалифицированных работниках до 2023 года включительно.

В 2020 г. значительных побед достигли красноярские машиностроители в региональном чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы» («World Skills Russia»). Это команды СибГУ, Аэрокосмического колледжа, СФУ, Сосновоборского механико-технологического техникума.

Особого внимания заслуживает значительный вклад КРО СМР в развитие донорского движения в крае. По результатам совместной работы с региональным Центром крови в 2020 году проведено более 30 донорских акций, их участниками стали свыше 2500 человек.

— Отмечу, что предприятия регионального СоюзМаш буквально с первых дней ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе включились в социальную работу. Наши волонтеры присоединились к всероссийской благотворительной акции #МыВместе. Серьезную поддержку от машиностроителей получили красноярские врачи, самоотверженную работу которых невозможно переоценить.

Большое внимание машиностроители продолжили уделять развитию молодежной политики: на базе регионального отделения создан Молодежный совет, большая помощь оказывается подшефному региональному отделению «Юнармия».

В завершении мероприятия присутствующие выбрали новый состав регионального совета КРО СМР. В его состав вошли 17 человек. Это представители крупных промышленных предприятий, науки, образования, Правительства Красноярского края.

Фото: КРО СМР

По материалам КРО СМР