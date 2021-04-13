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В Красноярске началось обучение волонтёров благоустройства

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Красноярск
11:22 13 Апреля 2021
волонтеры, благоустройство, обучение, город
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С 26 апреля по 30 мая стартует общероссийское голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Более 130 волонтёров Красноярска присоединились к проекту, чтобы помочь жителям определить наиболее важные объекты благоустройства на 2022 год. Среди волонтёров не только молодые люди, но и активные горожане старшего поколения, так называемые «серебряные волонтёры», а также представители общественных молодёжных организаций и объединений.

Сейчас добровольцы учатся работать с интернет-приложением и выстраивать коммуникацию с жителями города. Обучение проходит в онлайн-формате.

«Добровольцы будут не только рассказывать о программе «Формирование комфортной городской среды», но и убеждать отдать свой голос за благоустройство того или иного общественного пространства, рассказывать горожанам о проектах», - рассказывает директор волонтёрского центра «Доброе дело» Красноярского края Наталия Хромых.

Точки работы волонтёров организуют в торговых центрах, на площадях и в скверах. Добровольцы помогут всем желающим авторизоваться на единой общероссийской платформе через соцсети или номер телефона и проголосовать за понравившийся проект.

Участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства может принять каждый гражданин России старше 14 лет. Проголосовать можно только один раз.

Общероссийская платформа www.za.gorodsreda.ru — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Технический оператор проекта АНО «Диалог Регионы».​

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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