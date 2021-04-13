Знаменитый бизнес-эксперт Майкл Бэнг научит красноярцев эффективным продажам

Эффективным продажам в постковидный год научат красноярцев на семинаре знаменитого бизнес-эксперта Майкла Бэнга. Еще в 2014 году, когда Красноярск впервые посетил легендарный бизнес-эксперт Майкл Бэнг, в конференц-зале отеля «АМАКС Сити-отель» не было свободных мест. Именно поэтому 22 апреля 2021 года состоится новый интерактивный семинар международного спикера «Эффективные продажи 2021. В отеле «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» участникам расскажут, как успешно продавать в условиях конкуренции и кризиса.

Организаторы напоминают - 2020 год был особенным для большинства в связи со многими изменениями и проблемами. У некоторых продажи увеличились в связи с новыми возможностями, другие же испытали снижение продаж и не видят для себя эффективного решения.

«Во время нашего тренинга «Эффективные Продажи 2021» ваши руководители и команда продавцов изучат систему 5-звездочных продаж, разработанную для того, чтобы помочь компаниям создать собственную профессиональную команду продавцов. Это обучение предназначено для тех, кто хочет увеличить свои результаты продаж в 2021 году, будь то новичок в продажах, кто-то с предыдущим опытом, или руководители, занимающиеся ключевыми клиентами и управлением своей командой», - говорят организаторы семинара.

Участников ожидает практикум (с 10:00 до 18:00), кофе-брейк, обед в ресторане, именные сертификаты, бизнес-обед с Майклом Бэнгом (по спецбилетам), а также лотерея. Также будет уникальная возможность получить бесплатную индивидуальную консультацию лично у Майкла Бэнга. Количество мест строго ограничено. Требуется предварительная регистрация.

Заказать билет по лучшей цене - 8 (391) 208-38-33.

Программа семинара здесь.

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