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«Единая Россия» поздравила «Красмаш» с Днем Космонавтики

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Красноярск
10:12 13 Апреля 2021
космос, поздравления, предприятие, партии
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12 апреля 2021 года отмечается 60-летие со дня первого пилотируемого полета в космос. В этот день партия «Единая Россия» провела акцию по поздравлению работников предприятий, которые вносят большой вклад в развитие космической отрасли. В их числе есть и красноярский завод «Красмаш».

Основной деятельностью завода сегодня является производство ракетно-космической техники.

«Единая Россия» поздравила «Красмаш» с Днем Космонавтики

Перед рабочей сменой сотрудников предприятия поздравили представители партии «Единая Россия», в числе которых секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко и депутат Законодательного собрания Владимир Фокин. Совместно с активистами «Молодой Гвардии» единороссы привезли цветы, сладкие подарки и открытки. Под известные песни о космосе и космонавтах партийцы поблагодарили коллектив предприятия и представителей профсоюза за огромный вклад в развитие космической отрасли.

«Единая Россия» поздравила «Красмаш» с Днем Космонавтики

 «Сегодня знаменательная дата – 60 лет первому полету человека в космос. Это одна из тех дат в нашей отечественной истории, которая делает нас единым народом. Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов, а также всех тех, кто впервые вывел человечество в космос. Красноярский край -  это край «большого космоса», здесь трудятся очень много людей, которые имеют непосредственное отношение к  космической отрасли. Сегодня здесь, на проходной Красмаша мы поздравляем работников сферы машиностроения и космического строительства», - отмечает Алексей Додатко.

«Единая Россия» поздравила «Красмаш» с Днем Космонавтики

 «День космонавтики – это большой праздник для работников нашего завода. Наш завод еще на первых этапах освоения космоса уже изготавливал соответствующие изделия. Один из этих образцов стоит на площади Котельникова, это первые космические корабли, которые выходили в космос и доставляли туда первые спутники. Сейчас мы также имеем прямое отношение к космосу, делаем разгонные блоки. Это часть космических аппаратов, которые выводят на нужную орбиту космические корабли, чтобы проводить стыковки с международными станциями. Поэтому это действительно наш профессиональный праздник», - рассказывает Геннадий Белобровко, председатель профсоюзного комитета АО «Красмаш».

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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