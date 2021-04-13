Студенты и аспиранты Университета Решетнёва приняли участие во встрече с главой Правительства РФ

В День космонавтики Председатель Правительства посетил Московский авиационный институт и встретился со студентами и аспирантами авиакосмических вузов. Участниками встречи стали двое студентов, аспирант и магистрант Университета Решетнёва: Дмитрий Зуев, аспирант институт космических исследований и высоких технологий, ассистент кафедры технической физики, инженер лаборатории «Малые космические аппараты»; Владислав Нестеров, студент кафедры двигателей летательных аппаратов, автор пяти научных публикаций, победитель многочисленных Всероссийских олимпиад по компьютерному моделированию; Илья Скоробогатов, студент института информатики и телекоммуникаций, руководитель IT-движения Университета Решетнёва, руководитель проекта по разработке и внедрению мобильного приложения «Мой СибГУ»; Ярослав Соколов, магистрант кафедры информационно-управляющих систем института информатики и телекоммуникаций, автор 15 научных публикаций, в том числе двух научных статей в журналах, индексируемых в международной базе данных Scopus, инженер-программист Красноярского завода холодильников «Бирюса».

Кроме команды Университета Решетнёва, на встрече присутствовали также студенты МГТУ им. Баумана, МГУ, Самарского национального исследовательского университета. Как заметил Мишустин, это сегодня основные вузы, которые готовят кадры для аэрокосмической отрасли страны. Он подчеркнул, что российская инженерная школа традиционно считается одной из самых сильных в мире. Основной темой встречи стало обсуждение проблем профессионального выбора молодого поколения в сфере космической техники и технологий, а также программ поддержки аспирантов и молодых ученых. «Мы живём в эпоху цифровых технологий, новых материалов. И чтобы побеждать в мировой конкуренции, надо поддерживать первенство в этих инженерных направлениях, которые требуют особой компетенции. Успех зависит в первую очередь не от техники, хотя, конечно, и от неё многое зависит, а от людей, которые с ней работают, их таланта. От учёных, изобретателей и инженеров. И конечно, нужно учиться и работать так, чтобы мы могли бы гордиться и вами, теми, кто сегодня будет продолжать дело отцов и дедов, которые стояли у истоков отрасли и создавали её традиции», - подчеркнул глава кабмина.

Шансом прямого диалога активно воспользовались решетнёвцы. Два из восьми прозвучавших на встрече вопросов, адресованных главе правительства, были заданы представителями команды Университета Решетнёва. Дмитрий Зуев рассказал о сотрудничестве университета с Фондом Бортника, о предстоящем в ноябре запуске спутников CubeSAT. Этот аппарат будет выполнять достаточно много экспериментов. Как подчеркнул Дмитрий, разработчики решили сделать полезную нагрузку на отечественных перспективных процессорах, которые еще не летали в космос, и это, по мнению аспиранта Университета Решетнёва, очень важная задача для отечественной промышленности – все апробировать в космосе. С каждым годом малых аппаратов в мире запускают всё больше. Планируется ли государственная поддержка таких университетских программ малых космических аппаратов, их разработки, создания, запуска?

«Программа такая существует, - подтвердил Мишустин. Это - «УниверСат», и эта программа позволяет запускать малые спутники на орбиту, управлять ими. В частности, в прошедшем году с аэродрома Плесецк был запущен такой маленький спутник «Декарт». Попрошу руководство «Роскосмоса» поговорить с аспирантом Дмитрием, посмотреть по программе, чтобы институты участвовали в этой работе, если есть такие направления».

Вопрос магистранта Университета Решетнёва Ярослава Соколова касался господдержки начинающих исследователей. Ярослав рассказал о том, что сегодня молодым людям, которые ищут себя в науке, фактически приходится делать выбор между занятием наукой с низкими доходами и достойным заработком, материальным благополучием, но оставляя занятия наукой. По мнению Ярослава, необходимы решительные меры по поддержке молодых учёных на первых шагах в науке. Это может быть и льготное жилье, и денежная сторона вопроса. Планируются ли какие-то действия? Отвечая на вопрос, Мишустин отметил, что правительство серьёзно занимается определением статуса учёного. Президент поддержал инициативу законодательного определили и закрепления статуса молодого учёного. Это и права, и обязанности, и возможности. Этот правовой статус будет даваться молодым людям до 35 лет. И все положительно зарекомендовавшие себя подходы к тому, чтобы стимулировать молодых учёных, будут в этой линейке после определения статуса сохраняться. В частности, это серьезная грантовая поддержка, это жилищные сертификаты и получение льготной ипотеки, в том числе льготной ипотеки для молодых учёных.

Присутствовавший на встрече министр науки и высшего образования Валерий Фальков подтвердил, что сейчас заканчивается разработка программы по снижению барьеров для молодых учёных, чтобы у них была реальная возможность получать жильё. Кроме того, увеличивается количество грантовой поддержки. Наряду со стипендиями, которые получают аспиранты, сейчас вводится дополнительная грантовая поддержка для молодых учёных, для наиболее талантливых исслелователей. В этом году на эти цели будет направлено более 2,5 млрд рублей. И у Ярослава Соколова и многих других талантливых ребят будет реальный шанс этим воспользоваться.

Фото: Университет Решетнёва

По материалам Университета Решетнёва