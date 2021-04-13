Поселки Емельяновского района подключат к централизованной системе водоснабжения Красноярска

Краевое правительство анонсировало строительство 27-километрового трубопровода, который обеспечит водоснабжение поселков Емельяновского района. Благодаря этому инженерному сооружению населенные пункты будут подключены к централизованной системе водоснабжения Красноярска.

«Трубопровод проектируется вблизи поселков Солонцы, Дрокино, Логовой, Творогово, Емельяново, а также садоводческих товариществ в пригороде Красноярска. Всего к центральному водоснабжению подключатся порядка 60 тысяч жителей, 30 тысяч садоводов, а также 16 социальных объектов. Пропускная способность водовода составит 700 кубометров/час», - сообщили в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Проект трубопровода сейчас на госэкспертизе. На разработку проектной документации направлено более 27 млн рублей в рамках госпрограммы края. По предварительным расчетам стоимость строительства трубопровода превысит миллиард рублей. Зато будет решена проблема с водой для жителей, так как сейчас в ряде населенных пунктах людям приходится пользоваться привозной водой.

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»