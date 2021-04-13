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Отшельница Агафья Лыкова отказалась от переезда в Москву

Главная Общество
Красноярск
08:29 13 Апреля 2021
переезд, москва, лес, верующие
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирская отшельница Агафья Лыкова отказалась от предложения предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви переехать в Москву. Митрополит Корнилий виделся с бабушкой в марте, когда ездил на ее заимку освятить новую избу, построенную для Агафьи Карповны меценатом Олегом Дерипаской. Отшельница аргументировала свой отказ так: отец когда-то предрек ей гибель вдали от родных мест.

«В этом году исполняется 40 лет, как Агафья осталась одна, после смерти родителей, братьев и сестры. Этот дом - большая радость для нее. Я ей говорил: «Давай мы тебя отвезем в Москву, у нас есть старообрядческий центр, будешь там жить». «Нет, никуда я не поеду, тятенька сказал мне: «Уедешь отсюда – погибнешь», - рассказал митрополит.

Напомним, семья Агафьи Лыковой бежала в сибирскую тайгу в конце 30-х годов из-за гонений власти на веру. В 70-х годах заимку Лыковых случайно обнаружили геологи.

 

Фото: mysovets.ru

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