Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал новую смотровую площадку на Сопке в Красноярске

Новая смотровая площадка на Сопке в Красноярске, которую краевые власти с помпой открыли в начале апреля, не вдохновила столичного блогера-урбаниста Илью Варламова. Он отметил, что объект сделали красиво – стекло и дерево отлично сочетаются. Однако возмутило москвича отсутствие туалетов и нормальной дороги к достопримечательности.

«Ближайшая общественная уборная расположена у подножия горы, а люди, которые смогли забраться вверх на смотровую площадку, если вдруг они захотели в туалет, то сделать там это просто невозможно, по крайней мере легально», - отметил Варламов.

При этом объяснение руководителя агентства по туризму Красноярского края Юлии Верхушиной о том, что вопрос с туалетом «прорабатывался», но было решено, что «смотровая — место, на котором люди проводят обычно непродолжительное время в формате «сделали фотографии и уехали» блогера категорически не устроило.

«В целом, конечно, позиция прекрасная относительно отсутствия туалета. Теперь я понимаю, почему в России общественных туалетов в принципе почти нигде нет. По этой же причине можно объяснить в принципе все что угодно: разбитые дороги, грязь, лужи, затопления, рыб, уток и крокодилов в лужах во дворах», - заключил блогер.

Отметим, что красноярцы критиковали новую смотровую за недостаточное количество мест на парковках, неудобный подъем, когда приходится идти по грязной обочине в отсутствие тротуаров, отсутствие туалетов красноярцам тоже не понравилось.

Фото: НГС.24