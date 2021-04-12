Красноярские ученые создали систему жизнеобеспечения для будущей лунной базы

Красноярские ученые представили замкнутую систему БИОС-4, которая обеспечит будущих покорителей Луны воздухом, водой и едой. Это замкнутая система полного цикла, над разработкой которой биофизики работают с 60-х годов прошлого века. Она необходима для работы лунной базы.

«Задача по разработке экспериментальной замкнутой системы жизнеобеспечения была поставлена перед красноярскими учеными самим Сергеем Королевым. Уже в 1970-х годах в Красноярске был создан «БИОС-3» — герметичный бункер с четырьмя равными по площади отсеками: жилым модулем и тремя с растениями и водорослями. Самый длительный и известный эксперимент с участием людей длился 180 суток — с 24 декабря 1972 года по 22 июня 1973 года», - рассказывают исследователи.

В результате этого эксперимента было достигнуто полное замыкание системы по кислороду и углекислому газу, а также почти полное по воде. Между государственной корпорацией «Роскосмос» и Китайским национальным космическим управлением подписан меморандум о создании научной лунной станции.