В Красноярске завершился первый день Молодежной площадки КЭФ-2021

Сегодня в Красноярске стартовал XVII Экономический форум. Стартовал он традиционно с Молодежной площадки «Поколение-2030», темой которой в этом году стала «Цифровая трансформация: новый рубеж освоения космоса».

По словам председателя Молодежного правительства Красноярского края Евгения Гаврилова, нынешний слет молодых профессионалов заметно отличается от форумов прошлых лет.

«Уникальность молодежной площадки этого года в следующем. Во-первых, мы работаем два дня. Во-вторых, с участием международных экспертов. В многофункциональном комплексе СФУ мы собрали лидеров со всей страны, которые презентуют свои идеи экспертам. И уже завтра мы увидим реальные предложения по заявленным темам», - заявил он журналистам.

Открывало первый день пленарное заседание. Напомним, общую тему цифровизации организаторы разбили на блоки, которые и стали предметом обсуждений.

«Запомнился первый день ключевым событием Молодежной площадки – пленарным заседанием. Организаторам – Молодежному правительству Красноярского края – удалось добиться главного: сделать «пленарку» по-настоящему запоминающейся и соответствующей духу именно молодежи. Почти 500 человек в зале из края и других регионов страны. Это люди, которые приехали, потому что им самим это интересно. Особо обращу внимание на напутственные слова наших космонавтов с МКС. Тем более в День космонавтики. Если говорить о содержательной части, то благодаря модератору и экспертам нам удалось четко раскрыть три темы: цифровой бизнес, цифровое образование и цифровой город. Для меня главный содержательный итог – то, что нам удалось сформулировать основные посылы, которые и станут темой обсуждения в течение двух дней в ходе секций и дискуссий», - поделился Денис Антонов, руководитель Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Модератором «пленарки» в этом году выступил Максим Михайлов, Академический директор Института молодежной политики. Он рассказал, что держать в рамках дискуссию было непросто.

«Сложность в том, что каждый спикер достоин серьезного и долгого разговора с ребятами – участниками Молодежной площадки. В каждом предложении – очень важные тезисы, которые хотелось бы подробно рассмотреть, обсудить с участниками. Поэтому, конечно, сложно останавливать спикеров. Но тем самым мы даем молодежи, скажем так, меню для дальнейшего изучения», - заявил он.

И это изучение, убеждены эксперты, обязательно в скором времени даст плоды.

«Молодежная площадка уже много лет является таким примером неформального образования, когда ребята через несколько лет после участия здесь успешно реализуют себя на госслужбе или в бизнесе. Через два-три года мы уже увидим реализацию конкретных проектов, которые обсуждаются здесь», - заверил Вячеслав Шоптенко, директор института организационного развития и стратегических инициатив ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы».

Завтра молодежь ожидает второй день работы. С полной программой Молодежной площадки «Поколение 2030» можно ознакомиться на сайте pokolenie2030.ru. Трансляцию офлайн- и онлайн-мероприятий можно посмотреть на stream.кэф21.рф. Доступ к трансляции свободный. Оставлять комментарии могут только авторизованные онлайн-участники КЭФ.