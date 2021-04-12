12 апреля
Красноярск
погода +6 °C
77.51
 
€ 92.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске завершился первый день Молодежной площадки КЭФ-2021

Главная Общество
Красноярск
18:24 12 Апреля 2021
форум, экономический форум, обсуждение, молодежь, открытие
версия для печати Ico_print

Сегодня в Красноярске стартовал XVII Экономический форум. Стартовал он традиционно с Молодежной площадки «Поколение-2030», темой которой в этом году стала «Цифровая трансформация: новый рубеж освоения космоса».

По словам председателя Молодежного правительства Красноярского края Евгения Гаврилова, нынешний слет молодых профессионалов заметно отличается от форумов прошлых лет.

«Уникальность молодежной площадки этого года в следующем. Во-первых, мы работаем два дня. Во-вторых, с участием международных экспертов. В многофункциональном комплексе СФУ мы собрали лидеров со всей страны, которые презентуют свои идеи экспертам. И уже завтра мы увидим реальные предложения по заявленным темам», - заявил он журналистам.

Открывало первый день пленарное заседание. Напомним, общую тему цифровизации организаторы разбили на блоки, которые и стали предметом обсуждений.

«Запомнился первый день ключевым событием Молодежной площадки – пленарным заседанием. Организаторам – Молодежному правительству Красноярского края – удалось добиться главного: сделать «пленарку» по-настоящему запоминающейся и соответствующей духу именно молодежи. Почти 500 человек в зале из края и других регионов страны. Это люди, которые приехали, потому что им самим это интересно. Особо обращу внимание на напутственные слова наших космонавтов с МКС. Тем более в День космонавтики. Если говорить о содержательной части, то благодаря модератору и экспертам нам удалось четко раскрыть три темы: цифровой бизнес, цифровое образование и цифровой город. Для меня главный содержательный итог – то, что нам удалось сформулировать основные посылы, которые и станут темой обсуждения в течение двух дней в ходе секций и дискуссий», - поделился Денис Антонов, руководитель Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Модератором «пленарки» в этом году выступил Максим Михайлов, Академический директор Института молодежной политики. Он рассказал, что держать в рамках дискуссию было непросто.

«Сложность в том, что каждый спикер достоин серьезного и долгого разговора с ребятами – участниками Молодежной площадки. В каждом предложении – очень важные тезисы, которые хотелось бы подробно рассмотреть, обсудить с участниками. Поэтому, конечно, сложно останавливать спикеров. Но тем самым мы даем молодежи, скажем так, меню для дальнейшего изучения», - заявил он.

И это изучение, убеждены эксперты, обязательно в скором времени даст плоды.

«Молодежная площадка уже много лет является таким примером неформального образования, когда ребята через несколько лет после участия здесь успешно реализуют себя на госслужбе или в бизнесе. Через два-три года мы уже увидим реализацию конкретных проектов, которые обсуждаются здесь», - заверил Вячеслав Шоптенко, директор института организационного развития и стратегических инициатив ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы».

Завтра молодежь ожидает второй день работы. С полной программой Молодежной площадки «Поколение 2030» можно ознакомиться на сайте pokolenie2030.ru. Трансляцию офлайн- и онлайн-мероприятий можно посмотреть на  stream.кэф21.рф. Доступ к трансляции свободный. Оставлять комментарии могут только авторизованные онлайн-участники КЭФ.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В День космонавтики работники Красноярского машиностроительного завода отмечены высокими наградами

В День космонавтики работники Красноярского машиностроительного завода отмечены высокими наградами

12 Апреля 2021 г.
Работники отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами
Новости Красноярска: В Красноярском крае средний размер пенсий вырос на 5,7%

В Красноярском крае средний размер пенсий вырос на 5,7%

12 Апреля 2021 г.
Средний размер пенсий составил 16 815,1 рублей
Новости Красноярска: «Горячую линию» для жалоб на дефицит сахара открыла прокуратура в Красноярском крае

«Горячую линию» для жалоб на дефицит сахара открыла прокуратура в Красноярском крае

12 Апреля 2021 г.
Ранее ряд местных СМИ сообщили об отсутствии сахара в магазинах
Новости Красноярска: Чемпионат для людей с инвалидностью «Абилимпикс» пройдет в Красноярском крае

Чемпионат для людей с инвалидностью «Абилимпикс» пройдет в Красноярском крае

12 Апреля 2021 г.
В этом году чемпионат пройдет с 13 по 16 апреля
Новости Красноярска: Пассажиры КрасЖД могут бесплатно провозить велосипеды в электричках

Пассажиры КрасЖД могут бесплатно провозить велосипеды в электричках

12 Апреля 2021 г.
Воспользоваться услугой смогут жители Красноярского края, Хакасии, а также части населенных пунктов Кемеровской области
Новости Красноярска: В Красноярске бизнесменам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

В Красноярске бизнесменам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

12 Апреля 2021 г.
Семинар Владимира Tyрoвa будет полезен собственникам бизнеса, директорам, юристам и бухгалтерам
Новости компаний
09/04
Погрузка на Красноярской железной дороге в марте выросла на 10%
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Я с полной ясностью осознал, что эпоха ушла»: вице-спикер заксобрания Алексей Кулеш покинул ЛДПР

«Я с полной ясностью осознал, что эпоха ушла»: вице-спикер заксобрания Алексей Кулеш покинул ЛДПР

10 Апреля 2021 г.
У партии накопились претензии к депутату
Новости Красноярска: После жалоб красноярцев инспекторы ГИБДД проверили 94-й автобусный маршрут

После жалоб красноярцев инспекторы ГИБДД проверили 94-й автобусный маршрут

12 Апреля 2021 г.
Водители нарушают правила и работают без кондукторов
Новости Красноярска: Задержан экс-руководитель «Красноярского ЦСМ»

Задержан экс-руководитель «Красноярского ЦСМ»

10 Апреля 2021 г.
Уголовное дело расследуется по статье УК РФ о злоупотреблении должностным полномочиями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru