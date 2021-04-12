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В День космонавтики работники Красноярского машиностроительного завода отмечены высокими наградами

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Красноярск
16:22 12 Апреля 2021
награды и премии, сотрудники, предприятие
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12 апреля в честь Дня космонавтики и 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина на Красноярском машиностроительном заводе состоялось торжественное собрание коллектива с вручением высоких ведомственных наград.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие космического машиностроения были вручены знаки отличия государственной корпорации «Роскосмос» - медали Сергея  Александровича Афанасьева, медаль Виктора Петровича Макеева.  

В честь праздничной даты более 50-ти  работников предприятия отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами ГК «Роскосмос», Губернатора Красноярского края, Законодательного Собрания Красноярского края, администрации Ленинского района, нагрудными знаками Федерации космонавтики России. 

«Коллектив Красноярского машиностроительного завода гордится своей причастностью к достижениям отечественной ракетно-космической промышленности. Сегодня АО «Красмаш»  работает в направлении производства базовых модулей разгонных блоков для тяжелых ракет-носителей», - отметил в своем выступлении генеральный директор завода,  председатель КРО СоюзМаш Александр Гаврилов. По его словам, обладая уникальными технологиями и оборудованием, предприятие в дальнейшем будет увеличивать объем выпуска космической продукции.

Напомним, что Красноярский машиностроительный завод с 1958 года ориентирован на изготовление ракетно-космической техники. В разное время  здесь производились жидкостные ракетные двигатели различных ступеней, ракеты-носители серии «Космос», первые спутники  «Сфера», «Молния»,  базовые модули разгонных блоков для  РН «Зенит» и «Протон». Сегодня завод продолжает работы по созданию  унифицированного базового модуля разгонного блока для ракеты-носителя «Ангара – А5». Высокое качество и надежность красмашевских изделий подвержено мировым рекордом по точности выведения космического аппарата на заданную орбиту.  Рекорд установлен  19 августа 2012 года – базовым модулем ДМ SL.

Фото: Красноярский машиностроительный завод
По материалам Красноярского машиностроительного завода

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