В День космонавтики работники Красноярского машиностроительного завода отмечены высокими наградами

12 апреля в честь Дня космонавтики и 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина на Красноярском машиностроительном заводе состоялось торжественное собрание коллектива с вручением высоких ведомственных наград.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие космического машиностроения были вручены знаки отличия государственной корпорации «Роскосмос» - медали Сергея Александровича Афанасьева, медаль Виктора Петровича Макеева.

В честь праздничной даты более 50-ти работников предприятия отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами ГК «Роскосмос», Губернатора Красноярского края, Законодательного Собрания Красноярского края, администрации Ленинского района, нагрудными знаками Федерации космонавтики России.

«Коллектив Красноярского машиностроительного завода гордится своей причастностью к достижениям отечественной ракетно-космической промышленности. Сегодня АО «Красмаш» работает в направлении производства базовых модулей разгонных блоков для тяжелых ракет-носителей», - отметил в своем выступлении генеральный директор завода, председатель КРО СоюзМаш Александр Гаврилов. По его словам, обладая уникальными технологиями и оборудованием, предприятие в дальнейшем будет увеличивать объем выпуска космической продукции.

Напомним, что Красноярский машиностроительный завод с 1958 года ориентирован на изготовление ракетно-космической техники. В разное время здесь производились жидкостные ракетные двигатели различных ступеней, ракеты-носители серии «Космос», первые спутники «Сфера», «Молния», базовые модули разгонных блоков для РН «Зенит» и «Протон». Сегодня завод продолжает работы по созданию унифицированного базового модуля разгонного блока для ракеты-носителя «Ангара – А5». Высокое качество и надежность красмашевских изделий подвержено мировым рекордом по точности выведения космического аппарата на заданную орбиту. Рекорд установлен 19 августа 2012 года – базовым модулем ДМ SL.

Фото: Красноярский машиностроительный завод

По материалам Красноярского машиностроительного завода