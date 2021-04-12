В Красноярском крае средний размер пенсий вырос на 5,7%

В Красноярске пенсии выросли на 5,7 процента, средний размер пенсий составил 16 815,1 рублей. Такую статистику опубликовал Красноярскстат. Таким образом, реальный размер назначенных месячных пенсий вырос на 0,6 процента.

По данным ведомства на начало 2021 года численность пенсионеров, состоящих на учёте в краевом отделении Пенсионного фонда, составила 839,9 тысячи человек, что на 1,2 процента меньше, чем в предыдущем году. В среднем по Красноярскому краю страховая пенсия по старости составляет 17 933,5 руб. По инвалидности – 11 184 руб. По потере кормильца – 11 619,2 руб.

В соседней Хакасии численность пенсионеров за год уменьшилась на 1,7 процента и составила 152,3 тысячи человек, а средний размер назначенных месячных пенсий составил 15 496,9 рубля.

В Республике Тыва численность пенсионеров составила 82,9 тысячи человек, что на 0,5% меньше, чем в 2020 году. Средний размер назначенных месячных пенсий составил 14 780,9 рублей.

Эксперты отмечают, что реальный размер пенсий в Хакасии уменьшился на 0,7 процента, а в Тыве – на 0,1% .

Фото с сайта osnmedia.ru