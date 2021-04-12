«Горячую линию» для жалоб на дефицит сахара открыла прокуратура в Красноярском крае

После публикаций в местных СМИ о дефиците сахара в магазинах Красноярского края, этот вопрос взяла на контроль региональная прокуратура. Еженедельно проводится мониторинг ситуации, активизировали свою работу и горрайпрокуроры.

«При выявлении случаев необоснованного возникновения дефицита сахара, будет обеспечено решительное реагирование» - говорится в пресс-релизе прокуратуры Красноярского края.

Сообщить о нарушениях законодательства можно в прокуратуру края по телефону: 8 (391) 222-47-82, ежедневно с 09.00 до 18.00 часов.