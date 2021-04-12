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Чемпионат для людей с инвалидностью «Абилимпикс» пройдет в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
14:14 12 Апреля 2021
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К пятому юбилейному чемпионату по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс» готовятся в Красноярском крае. В этом году чемпионат пройдет с 13 по 16 апреля. Свое мастерство в различных профессиях покажут лучшие ученики, студенты и специалисты.Чемпионат пройдет в очно-дистанционном формате, поддержать участников можно будет олайн.
На конкурсных площадках им предстоит продемонстрировать уровень профессионального мастерства в самых разных профессиях: высокоточных информационных технологиях, строительных, здоровьесберегающих, творческих и других. Пока будущие участники готовятся к чемпионату, рассказывают организаторы мероприятия, волонтеры «Абилимпикс».

Одним из организаторов чемпионата выступает Красноярский колледж олимпийского резерва, спортивные площадки колледжа примут участников в компетенции "Адаптивная физическая культура". Студенты Красноярского колледжа олимпийского резерва также примут участие в чемпионате, выступив 14 апреля в компетенции "Адаптивная физическая культура".

Региональный чемпионат 2021 года пройдет на 26 площадках колледжей, техникумов, школ, а также центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в Красноярске, Минусинске, Канске и Ачинске. Открытие чемпионата состоится 13 апреля, в Красноярске.

Участники соревнований и гости чемпионата смогут принять участие в деловой программе, обсудить вопросы профессионального становления инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях цифровизации региона. 

В чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» примут участие 610 человек из 46 муниципальных образований края. Команда, состоящая из победителей по каждой компетенции, в ноябре представит Красноярский край в Москве.

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