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Пассажиры КрасЖД могут бесплатно провозить велосипеды в электричках

Главная Общество
Красноярск
13:14 12 Апреля 2021
общество, ржд, велосипед, сноуборд, спорт, отдых
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Новая услуга – бесплатный провоз велосипедов и самокатов в пригородных поездах впервые вводится на Красноярской железной дороге. Воспользоваться ею могут жители Красноярского края, Хакасии, а также части населенных пунктов Кемеровской области (от Лужбы до Междуреченска).
К началу туристического сезона это нововведение стало приятным сюрпризом для всех любителей активного отдыха.

«Велосипеды сегодня завоёвывают всё большую популярность. Мы надеемся, что наши пассажиры оценят возможность перевозить их бесплатно и совершать поездки на электропоездах с комфортом и экономией» - отметила генеральный директор компании «Краспригород» Лариса Байкалова.

Вероятнее всего, наибольшей популярностью услуга будет пользоваться у любителей маунтинбайка и триала, которые прокладывают свои маршруты пригороде. Кстати, в соответствии с новыми правилами, в электропоезд можно бесплатно брать с собой лыжи и сноуборд. На Красноярской железной дороге есть направления, которые востребованы именно у поклонников зимних видов спорта: это Красноярск – Дивногорск, Междуреченск – Бискамжа и Абакан – Бискамжа.

Провозить велосипеды и самокаты пассажирам можно в тамбуре, а лыжи и сноуборды рядом с собой или на багажных полках в вагоне электропоезда.

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Перевозки пассажиров в пригородном сообщении на Красноярской железной дороге осуществляются по территориям 3-х субъектов РФ – это Красноярский край, Хакасия и частично Кемеровская область (участок Красноярской магистрали Лужба – Междуреченск). 
Региональной компанией – перевозчиком является АО «Краспригород» –  дочернее общество ОАО «РЖД» и Красноярского края. На Красноярский край приходится 92% от общего объема пригородных пассажирских перевозок на КрасЖД. 
В настоящее время на магистрали в будние дни на маршруты выходит 44 пары поездов (88 электричек), а в периоды повышенного спроса их количество увеличивается. Только с начала года поездки в электропоездах компании «Краспригород» совершил 1 млн пассажиров.
В Красноярске активно развивается проект «Городская электричка». Ежедневно около 5 тысяч горожан выбирают электропоезда для поездок к месту работы и учёбы.  

 

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