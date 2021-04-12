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Проект «Космос БРИКС» представят в рамках праздничной трансляции Роскосмос ТВ

Главная Общество
Красноярск
09:00 12 Апреля 2021
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12 апреля, в день 60-летия первого полета человека в космос, в рамках праздничной трансляции Роскосмос ТВ будет презентован проект «Космос БРИКС». Прямой эфир состоится на YouTube-канале Роскосмос ТВ 12 апреля 2021 года в 9:07 (+3 GMT). Стрим эфира будет доступен на сайте ТВ БРИКС (tvbrics.com).

«Космос БРИКС» включен в программу праздничных мероприятий. Фильм создан совместными усилиями партнеров ТВ БРИКС в Бразилии, России, Индии, Китае, ЮАР. Соавторами проекта стали редакции медиаконгломерата Grupo Bandeirantes de Comunicação (Бразилия), информационное агентство Южной Азии ANI (Asian News International) (Индия), Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) (Китай), медиахолдинг Moja Media (ЮАР).
Фильм расскажет о национальных достижениях Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики в области использования и освоения космического пространства в мирных целях, а также затронет актуальные вопросы международного сотрудничества в области освоения космического пространства, мировые тенденции развития космической деятельности.

В фильм вошли эксклюзивные интервью с первым астронавтом Бразилии, ныне министром науки, технологии и инноваций Бразилии Маркусом Понтисом, руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцянем, руководителем спутникового центра Индийской организации космических исследований (Бангалор), президентом Института инженерии электроники и телекоммуникаций (2012-2014) Сурендрой Палом. 
Министр Бразилии поделится личными воспоминания о полете на МКС в 2006 году в составе экипажа корабля «Союз ТМА-8». Участниками 13-й основной экспедиции на МКС вместе с Маркусом Понтисом стали Павел Виноградов и американец Джеффри Уильямс.
Фильм также будет выпущен на английском, португальском и китайском языках. 17 апреля Роскосмос ТВ покажет фрагменты фильма «Космос БРИКС» в рамках еженедельной информационной программы «Большой космос».

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС. 

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