В Красноярске бизнесменам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

В 2019 году, когда в Красноярске проводился семинар по оптимизации налогов, в конференц-зале отеля «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» не было свободных мест. За последние полтора года для руководителей и бухгалтеров ситуация резко изменилась, и не в лучшую сторону. Огромное количество изменений в налоговом законодательстве ожидает бизнес и в 2021 году.

Для того, чтобы предприниматели, руководители и бухгалтеры лучше разобрались в новшествах, 20-21 апреля в отеле «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» состоится новый семинар Владимира Typoвa «Как снизить налоги, защитить активы и повысить эффективность бизнеса в 2021 году».

Кому полезен семинар Владимира Tyрoвa? Собственникам, директорам, юристам и бухгалтерам.

- полный обзор законов и судебной практики (в том числе и по «обналу»);

- решения по законной экономии на налогах и выводу наличности;

- инструкции, что делать с зарплатными налогами в новых условиях;

- решения, как спасти активы, в том числе от «субсидиарки»;

- 80 законов безопасного дробления... и еще много алгоритмов по выживанию бизнеса.

Что ждет участников?

- два дня практикума от лучшего налогового эксперта (с 10:00 до 18:00);

- раздаточный материал более 250 страниц – сборник по снижению налогов и вывода активов;

- сертификат о прохождении семинара;

- кофе-брейк и обед;

- владельцы бизнеса могут получить бесплатную консультацию с экспертом из Москвы;

- брифинг (вопросы-ответы).

Количество мест строго ограничено. Требуется предварительная регистрация.

Справки по телефону: 8 (391) 208-38-33.

Подробнее о семинаре можно почитать здесь.