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Мэр города Сергей Еремин примет участие в международном форуме

Главная Общество
Красноярск
09:10 12 Апреля 2021
общество, образование, семья, форум, красноярск
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В Красноярске с мастер-классом на II Международном форуме семейных образовательных стратегий «108 родителей» выступит глава города Сергей Еремин выступит, он расскажет о своем родительском опыте в условиях пандемии. 
Напомним, 17-18 апреля в Красноярске состоится уникальное масштабное событие для города и края - II Международный форум семейных образовательных стратегий «108 родителей» для родителей, детей и педагогов.
Форум создан при участии образовательных организаций Красноярского края, федеральных и международных экспертов. В центре внимания – дети и их будущее, вопрос выбора и как родителям принимать решения о воспитании, образовании, развитии своего ребенка в современном, быстро меняющемся мире. 

В программе форума:

Мастер-классы с экспертами сферы образования, здоровья, бизнеса, политики, их взгляд на родительство и личный опыт.
• Прямые трансляция из разных стран – интервью с родителями из Европы, Азии, Америки, России о разных родительских стратегиях.
• Стендовые доклады и Гайд-парк от образовательных организаций и систем.
• Круглый стол «Как родителю выбрать среди многообразия образовательных практик». 
• TED-конференция с участием подростков на актуальные темы образования и социальной жизни.
• Образовательная программа для детей.
• Живое неформальное общение с единомышленниками.

В числе спикеров: глава Красноярска Сергей Ерёмин, федеральный эксперт в сфере образования Мария Миркес, педагог с 30-летним стажем, гостевой профессор государственного педагогического университета г. Люцерн Марина Чайка (Швейцария), руководитель Центра образовательного консалтинга i3.school Вадим Полюга (Москва), руководитель Центра психологической поддержки и развития здоровья Ксения Калиновская, медиа-тренер, продюсер, главный редактор издания «Деловой квартал» Юлия Чанчикова, психолог, терапевт, автор тренингов и обучающих программ Мария Ледда (Италия), главный врач сети семейных клиник Таисия Мутина и другие авторитетные эксперты из Красноярска, России и других стран.

Почему важно быть на форуме?

Участники форума:
Первыми узнают о современных тенденциях в сфере образования и развития детей.
Получат огромную базу знаний, которая поможет выстроить свои образовательные стратегии, найти индивидуальный подход к ребенку.
 Пополнят свою копилку технологий, инструментов и приемов новыми вариантами эффективной коммуникации и взаимодействия с детьми.
 Проведут выходные с пользой в кругу единомышленников, с активной позицией, готовых влиять и менять себя и мир к лучшему.

Подробная программа форума и заказ билетов на сайте: http://108родителей.рф/ 

➡Время проведения: 17-18 апреля 2021
✅  Место проведения: Novotel Красноярск Центр, ул. Карла Маркса, 123

➡ Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Instagram: https://instagram.com/forum_108
Facebook: https://www.facebook.com/events/381...
ВКонтакте: https://vk.com/forum108
 

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