В Красноярске в связи с открытием КЭФа запретили стоянку у Конгресс-холла СФУ

В понедельник, 12 апреля, открывается XVII Красноярский экономический форум. Основной площадкой КЭФ-2021 в этом году станет Сибирский федеральный университет.

В связи с этим с сегодняшнего дня на проезде вдоль Конгресс-холла СФУ меняется схема движения. В пресс-службе администрации Красноярска предупредили, что для обеспечения безопасности при проведении мероприятий форума на участке проезда вдоль здания № 82 стр. 11 по пр. Свободный будет временно запрещена остановка и стоянка автомобилей. Ограничения будут действовать все дни работы форума – до 16 апреля включительно.

Отметим, что СФУ как основная офлайн-площадка форума в этом году задействована впервые.