12 апреля
Красноярск
погода +3 °C
77.17
 
€ 91.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске в связи с открытием КЭФа запретили стоянку у Конгресс-холла СФУ

Главная Общество
Красноярск
08:58 12 Апреля 2021
парковка, кэф, форум, гибдд, пдд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В понедельник, 12 апреля, открывается XVII Красноярский экономический форум. Основной площадкой КЭФ-2021 в этом году станет Сибирский федеральный университет.

В связи с этим с сегодняшнего дня на проезде вдоль Конгресс-холла СФУ меняется схема движения. В пресс-службе администрации Красноярска предупредили, что для обеспечения безопасности при проведении мероприятий форума на участке проезда вдоль здания № 82 стр. 11 по пр. Свободный будет временно запрещена остановка и стоянка автомобилей. Ограничения будут действовать все дни работы форума – до 16 апреля включительно.

Отметим, что СФУ как основная офлайн-площадка форума в этом году задействована впервые.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске бизнесменам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

В Красноярске бизнесменам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

12 Апреля 2021 г.
Семинар Владимира Tyрoвa будет полезен собственникам бизнеса, директорам, юристам и бухгалтерам
Новости Красноярска: Мэр города Сергей Еремин примет участие в международном форуме

Мэр города Сергей Еремин примет участие в международном форуме

12 Апреля 2021 г.
Он расскажет о своем родительском опыте в условиях пандемии
Новости Красноярска: Проект «Космос БРИКС» представят в рамках праздничной трансляции Роскосмос ТВ

Проект «Космос БРИКС» представят в рамках праздничной трансляции Роскосмос ТВ

12 Апреля 2021 г.
В фильм вошли эксклюзивные интервью
Новости Красноярска: На этой неделе в Красноярске похолодает

На этой неделе в Красноярске похолодает

12 Апреля 2021 г.
Дневные температуры опустятся до +6°С
Новости Красноярска: В Канске за 12 млн рублей отреставрируют обелиск на площади имени Коростелева

В Канске за 12 млн рублей отреставрируют обелиск на площади имени Коростелева

11 Апреля 2021 г.
Объект изучали по старым фотографиям
Новости Красноярска: Красноярские единороссы провели историко-патриотическую игру «Огневые рубежи»

Красноярские единороссы провели историко-патриотическую игру «Огневые рубежи»

10 Апреля 2021 г.
Акция состоялась в преддверии «Диктанта Победы»
Новости компаний
09/04
Погрузка на Красноярской железной дороге в марте выросла на 10%
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Для большегузов закрыт проезд к берегу Енисея в районе улиц Крайняя и переулка Сибирский

Для большегузов закрыт проезд к берегу Енисея в районе улиц Крайняя и переулка Сибирский

12 Апреля 2021 г.
Это сделано ради сохранения природы
Новости Красноярска: Красноярскую молодежь позвали работать на село

Красноярскую молодежь позвали работать на село

11 Апреля 2021 г.
Требуется более 200 специалистов
Новости Красноярска: Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

12 Апреля 2021 г.
Автомобилист получил незначительные травмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru