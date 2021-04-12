На этой неделе в Красноярске похолодает

Синоптики прогнозируют похолодание в Красноярске на наступившей неделе. По данным Среднесибирского метеоцентра, в понедельник, 12 апреля, в городе ожидается небольшой дождь и ветер западного направления 7-12 м/с. Воздух прогреется до +11…+13°С.

Во вторник, 13 апреля, ночью похолодает до +2°С, в светлое время суток температура не поднимется выше +7°С. Гидрометцентр прогнозирует небольшой дождь.

В среду, 14 апреля, в ночные часы термометры покажут 0°С, днем +6°С, осадки сохранятся. Такая погода ожидается и в четверг, 15 апреля. К пятнице, 16 апреля, дневные температуры поднимутся до +11°С, возможны незначительные осадки. В выходные дождя не ожидается, а воздух в дневные часы прогреется до +13°С.