12 апреля
Красноярск
погода +2 °C
77.17
 
€ 91.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На этой неделе в Красноярске похолодает

Главная Общество
Красноярск
08:35 12 Апреля 2021
похолодание, дождь, весна, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Синоптики прогнозируют похолодание в Красноярске на наступившей неделе. По данным Среднесибирского метеоцентра, в понедельник, 12 апреля, в городе ожидается небольшой дождь и ветер западного направления 7-12 м/с. Воздух прогреется до +11…+13°С.

Во вторник, 13 апреля, ночью похолодает до +2°С, в светлое время суток температура не поднимется выше +7°С. Гидрометцентр прогнозирует небольшой дождь.

В среду, 14 апреля, в ночные часы термометры покажут 0°С, днем +6°С, осадки сохранятся. Такая погода ожидается и в четверг, 15 апреля. К пятнице, 16 апреля, дневные температуры поднимутся до +11°С, возможны незначительные осадки. В выходные дождя не ожидается, а воздух в дневные часы прогреется до +13°С.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Канске за 12 млн рублей отреставрируют обелиск на площади имени Коростелева

В Канске за 12 млн рублей отреставрируют обелиск на площади имени Коростелева

11 Апреля 2021 г.
Объект изучали по старым фотографиям
Новости Красноярска: Красноярские единороссы провели историко-патриотическую игру «Огневые рубежи»

Красноярские единороссы провели историко-патриотическую игру «Огневые рубежи»

10 Апреля 2021 г.
Акция состоялась в преддверии «Диктанта Победы»
Новости Красноярска: Сергей Еремин объявил об открытии новых маршрутов автобусов

Сергей Еремин объявил об открытии новых маршрутов автобусов

9 Апреля 2021 г.
Автобусы №30 и №21 заработают 19 апреля
Новости Красноярска: «Мы работаем на качество»: «Сибагро» представил свою продукцию на форуме пищевой индустрии

«Мы работаем на качество»: «Сибагро» представил свою продукцию на форуме пищевой индустрии

9 Апреля 2021 г.
Форум проходит в МВДЦ «Сибирь»
Новости Красноярска: «Норникель» поддержал всероссийский конкурс студентов «Твой ход»

«Норникель» поддержал всероссийский конкурс студентов «Твой ход»

9 Апреля 2021 г.
Компания предоставит новые возможности
Новости Красноярска: Место под новое кладбище Красноярску передадут до середины апреля

Место под новое кладбище Красноярску передадут до середины апреля

9 Апреля 2021 г.
Решение за властями Емельяновского района
Новости компаний
09/04
Погрузка на Красноярской железной дороге в марте выросла на 10%
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки две молодые женщины стали жертвами лже-банкиров

В Красноярском крае за сутки две молодые женщины стали жертвами лже-банкиров

12 Апреля 2021 г.
Мошенники оформили кредиты на 1,5 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске в связи с открытием КЭФа запретили стоянку у Конгресс-холла СФУ

В Красноярске в связи с открытием КЭФа запретили стоянку у Конгресс-холла СФУ

12 Апреля 2021 г.
Экономический форум будет работать с 12 до 16 апреля
Новости Красноярска: Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

12 Апреля 2021 г.
Автомобилист получил незначительные травмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru