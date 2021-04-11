В Канске за 12 млн рублей отреставрируют обелиск на площади имени Коростелева

В Канске приведут в порядок обелиск первому председателю Канского объединенного Совета рабочих, солдатских депутатов, повешенного в 1919 году белогвардейцами. Объект расположен на главной площади города и является памятником истории регионального значения. Об этом сообщает RosTender.info.

Гипс обелиска собираются укрепить химическим способом, утраченный декор памятника восстановят, отлив его по историческому образцу. Также будут изготовлены недостающие шары и другие элементы кованой ограды. Обелиск откроют после реставрации в начале сентября этого года.

Работы мэрия оценила в 12 млн рублей и сейчас ищет подрядчика с лицензией Минкультуры РФ на сохранение объектов культурного наследия РФ.

Как заявили в администрации города, обелиск Н.И. Коростелеву будет восстановлен в соответствии с его историческим обликом. Специалисты собирали информацию по крупицам, поскольку ни проектная, ни строительная документация не сохранились. Объект изучали по старым фотографиям.

Добавим, что еще в 2019 году службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края было выдано предписание о выполнении работы по сохранению объекта до 1 октября 2020 года. Тогда администрация Канска требования не выполнила, службой был составлен протокол об административном правонарушении, а мэрия получила штраф.