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«Норникель» поддержал всероссийский конкурс студентов «Твой ход»

Главная Общество
Красноярск
14:09 9 Апреля 2021
студенты, конкурс, норильск, в красноярском крае
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«Норникель» поддержал всероссийский конкурс студентов «Твой ход». Компания предоставит участникам и победителям новые возможности. К примеру, конкурсантов уже пригласили поучаствовать в масштабной программе по реновации Норильска.

«Норникель» - большая индустриальная компания. Мы находимся в Арктической зоне нашей страны, и опыт работы в наших городах, на наших производствах — это уникальная возможность попробовать себя в качестве покорителей Севера. В ближайшие несколько лет в Норильске будет разворачиваться большая программа реновации, с миллиардным бюджетом и большим дефицитом новых и свежих идей. Приглашаю всех участников конкурса. Уверена, что вам будет что предложить. А победителям конкурса мы обеспечим туристическую поездку на уникальную и труднодоступную территорию — Плато Путорана», - заявила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Отметим, что «Твой-ход» - это один из самых масштабных студенческих конкурсов в России. Предполагается, что в нем примет участие около 500 тысяч учащихся вузов со всей страны. Студенты получат возможность реализовать свои идеи, найти единомышленников, сформировать свою команду для воплощения идеи в жизнь.

Участниками могут стать студенты 1,2 и 3 курсов бакалавриата, а также 1, 2, 3 и 4 курсов специалитета. Регистрация уже началась на онлайн-платформе конкурса (https://tvoyhod.online/) и продолжится до 12 июня.  

После четырех этапов будут определены 200 победителей, каждый из которых получит грант размером в 1 млн рублей на обучение в магистратуре, запуск и развитие своего стартапа или на улучшение жилищных условий, а также сможет отправиться в большое путешествие по России.

«Но самое главное - каждый получит возможность попробовать себя в самых разных направлениях, найти свою работу мечты», — отметил на презентации конкурса первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

 

По информации компании «Норникель»

Фото: «Норникель»

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