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«Мы работаем на качество»: «Сибагро» представил свою продукцию на форуме пищевой индустрии

Главная Общество
Красноярск
15:00 9 Апреля 2021
продукты, продукция, выставки, форум
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Ежегодная продовольственная ярмарка свежих продуктов «Весна» 7 апреля открылась в Красноярске в рамках форума «Пищевая индустрия». Оценить качество продукции, которую представляют на ярмарке представители сельхозпредпредприятий и фермерских хозяйств Красноярского края и соседних регионов, жители и гости города могут до 10 апреля, приехав в МВДЦ «Сибирь».

В выставке принимает участие и крупнейший сельхозпроизводитель Красноярского края – свинокомплекс «Сибагро». Красноярцам хорошо известна продукция этой компании, которая до ребрендинга носила название «Свинокомплекс «Красноярский».  Предприятие, открывшиеся в 2016 году, на сегодняшний день закрывает практически половину потребности рынка свинины в Красноярском крае. Продукцию бренда «Сибарго» красноярцы охотно приобретают в магазинах и торговых сетях всего региона.

«Мы работаем на качество»: «Сибагро» представил свою продукцию на форуме пищевой индустрии

 Директор свинокомплекса Виталий Павлюк уверен, что секрет доверия и успеха продукции «Сибагро» – высокое качество и жесткий контроль на всех этапах производства .

- Мы работаем по принципу замкнутого цикла: контролируем на производстве абсолютно каждый этап –  от выращивания пшеницы, ячменя и производства комбикормов до вакуумной упаковки мяса и выкладки его на витрины торговых точек, - подчеркнул Виталий Павлюк.

Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов тоже отметил высокое качество представленной на ярмарке продукции компании «Сибагро», подчеркнув, что благодаря своему высокому качеству и приемлемой цене продукция свинокомплекса пользуется неизменным успехом у жителей региона. Правительство региона оказывает поддержку местным сельхозпредприятиям, ведь их продукция пользуется спросом не только в регионе, но и далеко за его пределами.

«Мы работаем на качество»: «Сибагро» представил свою продукцию на форуме пищевой индустрии

Словно в подтверждение его слов у прилавка, где свою продукцию представлял свинокомплекс, очень быстро появляется очередь — люди покупают мясо впрок, объясняя, что приехали на выставку специально, чтобы приобрести свинину именно от «Сибагро».

«Мы с мамой постоянно покупаем мясо от «Сибагро», но его не всегда можно найти на прилавках магазинов рядом с нашим домом. Так что в этом году решили выбраться на ярмарку, затариться, так сказать», — поделилась с Sibnovosti.ru посетительница форума Карина.

А супруги Харитоновы пришли на выставку специально, чтобы купить несколько упаковок свиной вырезки, но не удержались и решили закупить еще и грудинку, и ребрышки.

«Мы с мужем постоянные покупатели продукции от «Сибагро», - рассказывает Альбина Петровна Харитонова. – Это лучшее сочетание цены и качества, а для нас, пенсионеров, это немаловажно. К тому же, производители наши, местные, мы уверены в качестве их продукции. Сами всегда берем и другим рекомендуем! Вот специально на открытие приехали, купили все, что хотели, очень довольны!»

«Мы работаем на качество»: «Сибагро» представил свою продукцию на форуме пищевой индустрии

Выставка будет проходить до 18:00 часов 10 апреля в МВДЦ «Сибирь», посещение свободное и каждый красноярец еще успеет посетить мероприятие.

Фото: «Сибагро»
По материалам «Сибагро»

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