Погрузка на Красноярской железной дороге в марте выросла на 10%

Погрузка на Красноярской железной дороге в марте 2021 года составила 7,2 млн тонн, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в марте увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5% и составил 11,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 2,3% и составил 14,1 млрд тонно-км.

В январе-марте 2021 года погрузка на КрасЖД составила 21,2 млн тонн, что выше прошлогоднего показателя на 4,2%.

За три месяца на дороге погружено:

угля – 15,1 млн тонн (+7,9% к январю-марту 2020 года);

нефти и нефтепродуктов – 1,6 млн тонн (-1%);

руды цветной и серного сырья – 1,5 млн тонн (+2,1%);

лесных грузов – 534,7 тыс. тонн (-7,2%);

зерна – 411,7 тыс. тонн (+55,2%);

промышленного сырья – 215,1 тыс. тонн (+6,3%);

строительных грузов – 228 тыс. тонн (-38%).

Грузооборот на КрасЖД с начала 2020 года составил 33,3 млрд тарифных тонно-км (-0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 40,2 млрд тонно-км (-1,5%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

По материалам КрасЖД