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Погрузка на Красноярской железной дороге в марте выросла на 10%

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Красноярск
11:08 9 Апреля 2021
железные дороги, перевозки, груз, поезда
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Погрузка на Красноярской железной дороге в марте 2021 года составила 7,2 млн тонн, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в марте увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5% и составил 11,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 2,3% и составил 14,1 млрд тонно-км.

В январе-марте 2021 года погрузка на КрасЖД составила 21,2 млн тонн, что выше прошлогоднего показателя на 4,2%.

За три месяца на дороге погружено:

  • угля – 15,1 млн тонн (+7,9% к январю-марту 2020 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 1,6 млн тонн (-1%);
  • руды цветной и серного сырья – 1,5 млн тонн (+2,1%);
  • лесных грузов – 534,7 тыс. тонн (-7,2%);
  • зерна – 411,7 тыс. тонн (+55,2%);
  • промышленного сырья – 215,1 тыс. тонн (+6,3%);
  • строительных грузов – 228 тыс. тонн (-38%).

Грузооборот на КрасЖД с начала 2020 года составил 33,3 млрд тарифных тонно-км (-0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 40,2 млрд тонно-км (-1,5%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

По материалам КрасЖД

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