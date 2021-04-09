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Комбинат «Волна» оснастил трубную линию автоматическим защитным механизмом

Главная Общество
Красноярск
11:06 9 Апреля 2021
модернизация, оборудование, предприятие, техникa
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К строительному сезону-2021 ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») оборудовало линию по производству хризотилцементных труб дополнительным приспособлением, обеспечивающим травмобезопасность персонала при выполнении торцовки изделий.

Специалисты предприятия усовершенствовали устройство для обработки неровных краев безнапорных труб после формования. Механизм состоит из двух вращающихся на большой скорости дисковых ножей, с помощью которых заготовки обрезаются в соответствии со стандартным геометрическим размером.

Приспособление работает в автоматическом режиме, но в непосредственной близости от него производится ручная технологическая операция по вкладыванию в трубу специальных пробок, препятствующих образованию на ней эллипсности, и при возникновении нештатных ситуаций оператор конвейера может оказаться в зоне работы режущего инструмента, что по само по себе небезопасно. Теперь риск получения травм отсутствует. Ножи оснащены металлическими кожухами, которые автоматически открываются при попадании трубы в зону обрезки и закрываются по завершении операции. При этом диск обнажается только в нижней четверти, обращенной к обрабатываемому изделию, а сверху и с боков его постоянно скрывает неподвижная часть кожуха.

Устройство разработано и изготовлено на комбинате «Волна»: чертежи, токарная и фрезерная обработка металла, сборка и установка, внесение изменений в программное обеспечение линии – все выполнено собственными силами сотрудников предприятия.

«Дополнительный механизм установили перед запуском трубной линии, которая была введена в работу 25 марта. За время эксплуатации система показала себя как надежный элемент защиты, который помогает исключить риск травмирования персонала», – подчеркивает Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна».

Напомним, что в ассортименте комбината «Волна» – более 40 видов хризотилцементных изделий. Это фасадные и кровельные материалы неокрашенные и с защитно-декоративным покрытием, а также трубы напорные и безнапорные различных диаметров. Безнапорные хризотилцементные трубы выпускаются в соответствии с ГОСТ 31416-2009 и применяются в основном для устройства безнапорной канализации, наружных трубопроводов, дымоходов, прокладки телефонного кабеля.

В 2020 году комбинат произвел в общей сложности 121 километр условных труб, из них примерно половина – безнапорные. В планах предприятия на 2021-й – увеличить объем выпуска трубной продукции до 196 километров условных труб (более чем в 1,5 раза).

Фото: АО «ХК «Сибцем»
По материалам АО «ХК «Сибцем»

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