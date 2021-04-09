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Почти 29 млрд руб составят инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Красноярской железной дороги в 2021 году

Главная Общество
Красноярск
08:55 9 Апреля 2021
красноярск, ржд, проекты, инвестиции
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В 2021 году ОАО «РЖД» планирует направить на проекты обновления Красноярской железной дороги 28,9 млрд руб.
Основная часть средств пойдет на завершение масштабной программы «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет» и строительство объектов инфраструктуры в рамках программы «Увеличение пропускной способности Артышта – Междуреченск – Тайшет». Общие инвестиции – 12,8 млрд руб.

Программы реализуются в увязке с первым и вторым этапами модернизации БАМа и Транссиба и нацелены на снятие инфраструктурных ограничений на наиболее загруженном железнодорожном направлении Кузбасс – Дальний Восток.

В первом полугодии планируется ввести в постоянную эксплуатацию вторые главные пути на четырёх перегонах линии Междуреченск - Тайшет в Красноярском крае: Сисим – Джетка, Сисим – Щетинкино, Красный Кордон – Кизир, Кой – Хабайдак. Также до конца текущего года движение поездов в Красноярском крае будет открыто по новым вторым путям еще двух перегонов – Лукашевич – Кой и Джетка – Крол.

Продолжатся работы по усилению устройств электроснабжения на участках Абакан – Курагино и Курагино – Кошурниково – Щетинкино – Саянская в Хакасии и Красноярском крае. Они включают реконструкцию 8 тяговых подстанций и контактной сети.
Кроме того, 5,6 млрд руб. будет направлено на обновление железнодорожного полотна. В 2021 году планируется провести ремонт и модернизацию порядка 230 км путей.

Чтобы обеспечить высокую эффективность грузоперевозок на наиболее востребованном восточном направлении, ОАО «РЖД» из года в год обновляет парк локомотивов Красноярской железной дороги. В текущем году компания направит на эти цели 4,3 млрд руб.

Приоритетным останется пассажирский проект «Городская электричка», реализуемый в Красноярске – начнется строительство новой «островной» платформы с навесами на ст. Красноярск Северный, являющейся крупным транспортно-пересадочным узлом Советского района города.
Большое внимание в инвестпрограмме традиционно уделяется проектам, повышающим комфорт и безопасность пассажиров. В 2021 году намечено строительство пешеходного перехода на ст. Таежный (Манский район Красноярского края). Кроме того,  железнодорожники обустроят наземные пешеходные переходы со световой и звуковой сигнализацией на остановочных пунктах электропоездов Тихие Зори, Водопьянова, Калинина и Белые Росы в Красноярске.

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Инвестиционный проект «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет» включает строительство новых железнодорожных путей и двухпутных вставок общей протяженностью порядка 180 км, а также реконструкцию искусственных сооружений, удлинение и строительство новых приемоотправочных путей станций, усиление устройств электроснабжения.
Крупнейшими объектами, построенными в ходе его реализации, стали 2-й Джебский тоннель на перегоне Джебь – Щетинкино, новые приемоотправочные парки станций Абакан и Иланская, новый соединительный путь Авда – Громадская. 
Кроме того, модернизирован горный мост КрасЖД – Козинский виадук, по которому впервые открыто двухпутное движение поездов. 
К настоящему времени по проекту выполнено работ на сумму 40,3 млрд. рублей, это 83% от общей стоимости

 

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