Депутат Горсовета увидела идеальную для инвалидов школу

Депутат красноярского Горсовета увидела идеальную для инвалидов школу. Наталья Каптелинина побывала в новом образовательном учреждении №158 в Пашенном. Там дети впервые сели за парты этой весной.

Вот как описывает увиденное депутатом пресс-служба Горсовета: на входе пологий пандус с поручнями, по которому можно подняться на любой коляске – обычной или с мотором. Пандусы протяженностью в несколько метров обустроены и внутри здания, там, где есть перепады высот. Для ребят, которые передвигаются на костылях или имеют несущественные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, по коридорам размещены специальные стойки, на которые можно облокотиться и перевести дух. Это особенно важно, учитывая размеры школы. Есть лифты для детей-колясочников, которые имеют выход на обе стороны, чтобы при входе и выходе не нужно было разворачиваться. В спортзале есть специальные тренажеры для детей-инвалидов.

«Я даже немного завидую и сожалею, что у моего поколения не было таких школ. Широкие коридоры, действительно просторные аудитории, где у ребенка будет ощущение свободы. Мне очень понравился здешний подход, что со всего района именно здесь будут принимать детей с особыми потребностями. Тут есть пандусы, лифты, адаптированные для инвалидов туалеты и даже раздевалки в спортзале. Здесь есть все, чтобы ребенка с особыми потребностями учить наравне с другими детьми», - поделилась впечатлениями депутат.

фото: пресс-служба Горсовета