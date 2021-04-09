9 апреля
Красноярск
погода -1 °C
77.1
 
€ 91.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Депутат Горсовета увидела идеальную для инвалидов школу

Главная Общество
Красноярск
09:26 9 Апреля 2021
школа, инвалиды, горсовет, красноярск, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Депутат красноярского Горсовета увидела идеальную для инвалидов школу. Наталья Каптелинина побывала в новом образовательном учреждении №158 в Пашенном. Там дети впервые сели за парты этой весной.  

Вот как описывает увиденное депутатом пресс-служба Горсовета: на входе пологий пандус с поручнями, по которому можно подняться на любой коляске – обычной или с мотором. Пандусы протяженностью в несколько метров обустроены и внутри здания, там, где есть перепады высот. Для ребят, которые передвигаются на костылях или имеют несущественные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, по коридорам размещены специальные стойки, на которые можно облокотиться и перевести дух. Это особенно важно, учитывая размеры школы. Есть лифты для детей-колясочников, которые имеют выход на обе стороны, чтобы при входе и выходе не нужно было разворачиваться. В спортзале есть специальные тренажеры для детей-инвалидов.

«Я даже немного завидую и сожалею, что у моего поколения не было таких школ. Широкие коридоры, действительно просторные аудитории, где у ребенка будет ощущение свободы. Мне очень понравился здешний подход, что со всего района именно здесь будут принимать детей с особыми потребностями. Тут есть пандусы, лифты, адаптированные для инвалидов туалеты и даже раздевалки в спортзале. Здесь есть все, чтобы ребенка с особыми потребностями учить наравне с другими детьми», - поделилась впечатлениями депутат.

 

фото: пресс-служба Горсовета

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Место под новое кладбище Красноярску передадут до середины апреля

Место под новое кладбище Красноярску передадут до середины апреля

9 Апреля 2021 г.
Решение за властями Емельяновского района
Новости Красноярска: Почти 29 млрд руб составят инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Красноярской железной дороги в 2021 году

Почти 29 млрд руб составят инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Красноярской железной дороги в 2021 году

9 Апреля 2021 г.
Основная часть средств пойдет на завершение масштабной программы «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет»
Новости Красноярска: На краевых дорогах установят более 40 новых камер

На краевых дорогах установят более 40 новых камер

8 Апреля 2021 г.
Новые камеры для фиксации нарушений ПДД появятся до конца года
Новости Красноярска: Анатолий Быков, находящийся в СИЗО, будет баллотироваться на выборы в Госдуму

Анатолий Быков, находящийся в СИЗО, будет баллотироваться на выборы в Госдуму

8 Апреля 2021 г.
Он собирается участвовать в выборах как самовыдвиженец
Новости Красноярска: Полицейские задержали подозреваемого в браконьерстве

Полицейские задержали подозреваемого в браконьерстве

8 Апреля 2021 г.
Мужчина выловил рыбы на 350 тысяч рублей
Новости Красноярска: Когда в Красноярске отключат горячую воду, а главное — зачем?

Когда в Красноярске отключат горячую воду, а главное — зачем?

8 Апреля 2021 г.
Комиссия обсудила подготовку города к следующей зиме
Новости компаний
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
02/04
Должники ЦРКК могут лишиться своих автомобилей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Красноярска объявил локальный режим ЧС на р. Бугач в районе подтопления домов

Мэр Красноярска объявил локальный режим ЧС на р. Бугач в районе подтопления домов

8 Апреля 2021 г.
Там затоплено несколько домов на улицах Лесосибирская, Шушенская, 6-я Пригорная
Новости Красноярска: Telegram-канал сообщил о новых обысках в «Сибиряке»

Telegram-канал сообщил о новых обысках в «Сибиряке»

5 Апреля 2021 г.
Сотрудники правоохранительных органов пришли перед планеркой
Новости Красноярска: Следственный комитет проверяет Школу космонавтики в Железногорске

Следственный комитет проверяет Школу космонавтики в Железногорске

6 Апреля 2021 г.
Специалисты изымают образцы пищи, проводят смывы рук персонала
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru