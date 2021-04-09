Место под новое кладбище Красноярску передадут до середины апреля

Новое городское кладбище появится недалеко от деревни Страцево в Емельяновском районе. Об этом в Красноярском городском совете заявил руководитель департамента градостроительства администрации города Красноярска Максим Волков. По его словам, сейчас все документы находятся в администрации Емельяновского района, где до середины апреля должны принять решение о передаче участка в безвозмездное пользование городу.

Сам участок, несмотря на соответствие всем современным законным критериям, отдельных депутатов не удовлетворил. По их мнению, земля там «испещрена оврагами, протекает ручей, а рядом находится промзона».

«Площадь, которую отводят под новое кладбище, 40 гектаров, хватит максимум на четыре года. Я специально консультировался у специалистов. При этом только на проект выделяются 30 миллионов. Потом начнется строительство, после этого потребуются деньги на содержание. И траты, на мой взгляд, получаются неоправданные. Территорию нужно искать с большим запасом, чтобы ее хватило хотя бы на 10 лет», – высказался депутат Олег Панченко.

В результате народные избранники решили лично побывать на месте и провести совещание, что называется, на земле.

фото: пресс-служба Горсовета