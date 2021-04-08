На краевых дорогах установят более 40 новых камер

Еще 46 новых камер фиксации нарушений ПДД появятся в Красноярском крае в этом году. Большую часть устройств установят на дорогах Красноярска — 20 приборов фиксации, в других городах края и на региональных трассах — 26 устройств.

Согласно плану установки камер фиксации нарушений ПДД до 2024 года в Красноярском крае ежегодно будут монтировать новые устройства.

Места размещения камер в Красноярске:

— ул. 60 лет Октября, 55 (нерегулируемый пешеходный переход);

— ул. 60 лет Октября, 69 (нерегулируемый пешеходный переход);

— ул. Говорова, 57;

— пр. Красноярский рабочий, 126;

— пр. Красноярский рабочий, 157 (нерегулируемый пешеходный переход);

— ул. Щорса, 62 (не регулируемый пешеходный переход);

— ул. 28 Бакинских комиссаров, 48 (нерегулируемый пешеходный переход);

— пересечение ул. Копылова – ул. Киренского;

— пересечение ул. Копылова – ул. Партизанская;

— пересечение пр. Комсомольский – ул. М. Залки;

— пересечение пр. Комсомольский – ул. Ястынская;

— пересечение ул. Алексеева – ул. Батурина;

— пересечение ул. Ленина – ул. Декабристов;

— ул. Енисейский тракт, 3г;

Камеры на трассах Красноярского края:

— автодорога Обход г. Красноярска, 21 и 26 км;

— автодорога Красноярск – Енисейск, 287 км;

— автодорога Красноярск – Железногорск, 21 и 23 км;

— автодорога Ачинск – Бирилюссы», 2 км;

— автодорога Ачинск – Ужур – Троицкое, 13 км;

— автодорога Ачинск – Ужур – Троицкое, 38 и 46 км;

— автодорога Уяр – Заозерный, 12 км;

— автодорога Канск – Тасеево – Устье, 10 и 20 км;

— автодорога Норильск – Алыкель, 17 и 20 км;

— автодорога «Саяны» (Минусинск – Курагино – Артемовск), 37 км;

— автодорога Шушенское – Сизая, 7 км.