На краевых дорогах установят более 40 новых камер

Еще 46 новых камер фиксации нарушений ПДД появятся в Красноярском крае в этом году. Большую часть устройств установят на дорогах Красноярска — 20 приборов фиксации, в других городах края и на региональных трассах — 26 устройств.
Согласно плану установки камер фиксации нарушений ПДД до 2024 года в Красноярском крае ежегодно будут монтировать новые устройства.
Места размещения камер в Красноярске:
— ул. 60 лет Октября, 55 (нерегулируемый пешеходный переход);
— ул. 60 лет Октября, 69 (нерегулируемый пешеходный переход);
— ул. Говорова, 57;
— пр. Красноярский рабочий, 126;
— пр. Красноярский рабочий, 157 (нерегулируемый пешеходный переход);
— ул. Щорса, 62 (не регулируемый пешеходный переход);
— ул. 28 Бакинских комиссаров, 48 (нерегулируемый пешеходный переход);
— пересечение ул. Копылова – ул. Киренского;
— пересечение ул. Копылова – ул. Партизанская;
— пересечение пр. Комсомольский – ул. М. Залки;
— пересечение пр. Комсомольский – ул. Ястынская;
— пересечение ул. Алексеева – ул. Батурина;
— пересечение ул. Ленина – ул. Декабристов;
— ул. Енисейский тракт, 3г;
Камеры на трассах Красноярского края:
— автодорога Обход г. Красноярска, 21 и 26 км;
— автодорога Красноярск – Енисейск, 287 км;
— автодорога Красноярск – Железногорск, 21 и 23 км;
— автодорога Ачинск – Бирилюссы», 2 км;
— автодорога Ачинск – Ужур – Троицкое, 13 км;
— автодорога Ачинск – Ужур – Троицкое, 38 и 46 км;
— автодорога Уяр – Заозерный, 12 км;
— автодорога Канск – Тасеево – Устье, 10 и 20 км;
— автодорога Норильск – Алыкель, 17 и 20 км;
— автодорога «Саяны» (Минусинск – Курагино – Артемовск), 37 км;
— автодорога Шушенское – Сизая, 7 км.