Анатолий Быков, находящийся в СИЗО, будет баллотироваться на выборы в Госдуму

Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков, находящийся в СИЗО, заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму как самовыдвиженец.

«Да, собрался», — подтвердил намерение подзащитного адвокат Алексей Прохоров в беседе с РИА Новости.

«Каждому из Вас, кто откликнулся на мое обращение и поучаствовал в импровизированном голосовании в сети Интернет, оставил свой комментарий, я выражаю свою благодарность! Спасибо Вам! Я не могу не принять Ваше доверие и поддержку и даю согласие на участие в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец», - написал Быков у себя в Instagram

Напомним, чуть больше недели назад адвокат Анатолия Быкова Алексей Прохоров заявил, что его подзащитный готов баллотироваться в Госдуму РФ, если его поддержат жители Красноярского края. Юрист записал видеообращение, под которым попросил жителей высказаться на эту тему.