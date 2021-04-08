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Анатолий Быков, находящийся в СИЗО, будет баллотироваться на выборы в Госдуму

Главная Общество
Красноярск
16:42 8 Апреля 2021
общество, политика, красноярск, выборы, госдума
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков, находящийся в СИЗО, заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму как самовыдвиженец.

«Да, собрался», — подтвердил намерение подзащитного адвокат Алексей Прохоров в беседе с РИА Новости.

«Каждому из Вас, кто откликнулся на мое обращение и поучаствовал в импровизированном голосовании в сети Интернет, оставил свой комментарий, я выражаю свою благодарность! Спасибо Вам! Я не могу не принять Ваше доверие и поддержку и даю согласие на участие в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец», - написал Быков у себя в Instagram

Напомним, чуть больше недели назад адвокат Анатолия Быкова Алексей Прохоров заявил, что его подзащитный готов баллотироваться в Госдуму РФ, если его поддержат жители Красноярского края. Юрист записал видеообращение, под которым попросил жителей высказаться на эту тему.

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