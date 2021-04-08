Полицейские задержали подозреваемого в браконьерстве

Сотрудники ГИБДД в Енисейске задержали подозреваемого в незаконном вылове рыбы. Его остановили для досмотра машины, а внутри нашли «клад»: 3 контейнера с рыбой, 3 замороженных тушки рыбы осетровых пород, а также 1 контейнер с черной икрой. Разрешений на груз у мужчины не оказалось.

Рыбу изъяли для экспертизы, а подозреваемого задержали для дальнейшего расследования.

«Согласно результатам проведенного исследования биоресурсов, изъятая рыба принадлежит к семейству осетровых (стерлядь и осетр). Общая сумма материального ущерба составила более 350 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Возбуждены уголовные дела по статьям 256 ч.1 (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и 258.1 ч.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Фото: ГУ МВД Росси по Красноярскому краю