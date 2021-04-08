Когда в Красноярске отключат горячую воду, а главное — зачем?

Постоянная комиссия по городскому хозяйству Красноярского совета депутатов обсудила подготовку города к следующей зиме. Директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Сергей Иванов рассказал о том, что даст горожанам выполнение самой большой в истории столицы края программы реновации сетей. Причем поговорили как о плюсах, так и о минусах: ежегодном отключении горячей воды и ограничениях движения на дорогах.

Когда не будет горячей воды

В мае — августе 2021 года ограничения горячего водоснабжения распределятся по Красноярску так:

Контур Жилые массивы Срок ТЭЦ-1 Ленинский и Кировский районы, поселок Берёзовка, частично — микрорайоны Взлётка, Зелёная Роща и Водники 18–27 мая ТЭЦ-2 Большая часть Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов 5–14 июля ТЭЦ-3 (основной) Микрорайоны Северный, Покровский и Ястынский, частично — микрорайон Взлётка 15–24 июня ТЭЦ-3 (отдельный участок) Часть микрорайона Зелёная Роща 20–26 июля Котельная РТК-Генерация Микрорайон Солнечный 26 июля — 3 августа Котельная №5 Микрорайоны Ботанический и Северо-Западный 30 июля — 5 августа Котельная №12 Микрорайон Мясокомбината 31 мая — 2 июня

Более наглядно информация представлена на нашей интерактивной карте. Контур сетей Красноярской ТЭЦ-1 отмечен оранжевым цветом, ТЭЦ-2 — зеленым, ТЭЦ-3 — красным, малых котельных — оттенками голубого.

https://clck.ru/U9MJ4

Директор теплотранспортного подразделения СГК Сергей Иванов напомнил, что отключать горячую воду на несколько дней летом — необходимо. В это время энергетики проводят гидравлические испытания: ищут слабые места на теплосетях, чтобы заменить изношенные участки летом.

В этот же период на теплоисточниках идут ремонты оборудования, которые невозможны без ограничения горячего водоснабжения. Таких работ немного, но все-таки для них требуется несколько дней. Основное время занимает собственно проверка трубопроводов на прочность.

Если порывов нет или их мало, то ремонт специалисты выполняют быстро и возвращают горячую воду жителям досрочно. Если же порывов много, то работы длятся весь плановый срок — в зоне ТЭЦ это 9–10 дней. То есть досрочная подача воды зависит не от теплоисточника, а от текущего состояния трубопроводов или необходимости переключений — сооружения временной теплотрассы на период ремонта участка. Чтобы не отключать потребителей дважды (для испытаний и переключений), энергетики стараются сделать все в один срок.

Где перекроют дороги

Другой неприятный спутник лета — это перекрытие дорог из-за работ на теплосетях. Неприятный, но тоже необходимый.

Обычно под проезжей частью проходят магистральные трубопроводы крупного диаметра, 800–1200 миллиметров. От их надежной работы зависит теплоснабжение целых районов, поэтому часть ежегодных работ на теплотрассах — это обновление изношенной инфраструктуры.

В 2021 году больше трети от общего объема работ — это строительство и реконструкция трубопроводов для подключения новых жилых массивов и социальных объектов, для замещения котельных. Например, часть перекрытий автодорог в центре города связана с необходимостью привести новое тепло в микрорайон Покровка. Там в этом году планируется закрыть 6 из 20 малых теплоисточников. Еще 12 объектов готовятся к замещению рядом, на границе Центрального и Советского районов. Сюда придет тепло от Красноярской ТЭЦ-2.

Для этого будут расширены тепломагистрали правобережья, которые проходят по улице Матросова, и здесь тоже не обойдется без ограничений движения. А подъезд к спортивному объекту «Платинум Арена» может быть временно затруднен, сюда энергетики будут вести тепло для подключения нового детского сада в микрорайоне «Тихие зори». И таких точек на карте города несколько десятков. Речь идет в том числе и об оживленных улицах: Семафорной, Матросова, Ленина, — а также проспекте Красноярский рабочий.

В 2021 году СГК планирует подключить в Красноярске к теплоснабжению две новые школы, три детских сада и отремонтированный корпус Краевой клинической больницы.

Все подробности о сроках и местах ограничений будут оперативно наноситься на интерактивную карту работ на красноярских теплосетях в 2021 году: https://clck.ru/SuKrk

Почему нельзя без отключений? А деревья будут?

На заседании комиссии Красноярского городского совета депутатов не обошлось без наиболее частых вопросов к энергетикам. Директор теплотранспортного подразделения СГК Дмитрий Иванов дал на них ответы.

— Можно ли обойтись без отключений?

— Мы обязаны проводить гидравлические испытания, чтобы следить за состоянием теплосетей. Еще два года назад их общий износ составлял 75%. Эти испытания мы проводим под давлением выше рабочего, его не выдержат внутридомовые сети. Чтобы не навредить им, мы отключаем горячую воду.

— Запланированы ли компенсационные посадки взамен тех деревьев, которые вы снесете?

— В зоне трубопровода деревьев быть не должно. Срок эксплуатации трубы — 30 лет, а дерево живет гораздо дольше. Таким образом, высадка над тепломагистралью — верная гибель растения через 30 лет. Ведь пересадку взрослые деревья переносят плохо, особенно те, которые растут рядом с автодорогами, где почва загрязнена нефтепродуктами и бенз(а)пиреном. Несмотря на то что деревья над теплотрассами высажены незаконно, СГК согласует любой снос зеленых насаждений. Подаем заявку на снос, выплачиваем компенсацию собственникам земли, в зависимости от стоимости конкретного дерева.

При этом Сибирская генерирующая компания ведет и свой социально-экологический проект — Зеленая дружина СГК. С 2015 года дружинники уже высадили в Красноярске 4 500 деревьев и кустарников. Так компания на добровольных началах укрепляет городской зеленый фонд каждую весну и осень.