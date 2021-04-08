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Сергей Еремин «сверил часы» в части благоустройства Ленинского района Красноярска

Главная Общество
Красноярск
10:17 8 Апреля 2021
город, парк, благоустройство, мэр, проверка
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Глава Красноярска Сергей Еремин провёл выездное совещание в Ленинском районе города. Он посмотрел на итоги дорожных работ прошлого года и «сверил часы» по планам благоустройства на нынешний сезон.

Так, мэр осмотрел двухкилометровый участок пр. имени газеты «Красноярский рабочий» от КрасТЭЦ до Транспортного проезда. Работы там проводились в прошлом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожное полотно укрепили, привели в порядок автобусные остановки и тротуары, уложили тактильную плитку, обновили дорожные знаки и модернизировали светофорные объекты.

Помимо этого, была снята проблема огромных луж в районе остановки общественного транспорта «Каменный квартал» и на перекрестке ул. 26 Бакинских комиссаров – Красраб.

Что касается благоустройства в нынешнем сезоне, то работы начнутся в ближайшее время. Например, в сквере «Ярцевский». Обновление этого места продолжит комплексную реновацию главного проспекта правобережья. Сквер входит в число 20 объектов, которые будут благоустроены в этом году в Красноярске по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Сергей Еремин «сверил часы» в части благоустройства Ленинского района Красноярска

«Этот сквер нам всем очень дорог и как площадка для прогулок, и как одно из мемориальных мест района, которое хранит память о наших героях Великой Отечественной войны, – рассказала член экспертного совета по контролю за выполнением благоустройства в Ленинском районе, председатель совета жителей мкрн Каменный квартал Наталья Шадрина. – Очень хорошо, что в ближайшее время территория ещё и получит современный облик, станет более удобной и доступной. Вместе с жителями будем пристально наблюдать за ходом работ, поскольку мы все заинтересованы в том, чтобы по итогу получить качественный объект».

Еще один сквер, которые ожидает обновление - «Уютный» на ул. Волжской. Там с инициативой сделать место отдыха вместо пустыря вышли сами жители. Проект получил финансовую поддержку по программе инициативного бюджетирования. В итоге появится зона тихого отдыха, а также спортивная площадка с тренажерами.

«Проект сквера «Уютный» – один из ярких примеров участия жителей в преображении города. Здесь люди сами предложили благоустроить дворовое пространство, но главное – смогли консолидировать вокруг этой идеи своих соседей. Я считаю, что инициаторы проделали огромную работу – для меня они настоящие герои, – отметил Сергей Еремин. – Благодаря активной позиции красноярцев в городе реализовано уже немало проектов по инициативному бюджетированию, и в этом году мы усилили финансовую поддержку этого направления».

Особо глава города отметил участие жителей в контроле за выполнением работ. В том же Ленинском районе на общественных началах создан экспертный совет, в который вошли специалисты в сфере строительства и благоустройства, озеленения, председатели советов жителей микрорайонов.

«Деятельность такого совета в рамках отдельного района для нас является в некоторой степени новацией. Причем в состав совета вошли представители именно профессиональной общественности, которые с позиции своего опыта и знаний смогут оценить качество благоустройства не только, когда уже всё выполнено, но и в процессе производства работ. Наша общая задача – добиваться того, чтобы создаваемые объекты инфраструктуры как можно дольше служили красноярцам», – резюмировал Еремин.

Сергей Еремин «сверил часы» в части благоустройства Ленинского района Красноярска

Фото с сайта Администрации г. Красноярска

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