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В Красноярском крае отремонтируют аварийные участки дорог

Главная Общество
Красноярск
09:33 8 Апреля 2021
ремонт, дороги, безопасность, авария, дтп, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае отремонтируют и обустроят шесть аварийных участков дорог. Так, один из них расположен на 13-м км трассы Красноярск – Железногорск. Там специалисты продолжат работу, которую начали еще в прошлом году. Дорожники установят знаки, нанесут разметку, продлят ограждение на разделительной полосе, чтобы автомобилисты не разворачивались в неположенном месте. Для привлечения внимания водителей на подходах к пешеходному переходу восстановят поперечные шумовые полосы.

На маршруте Красноярск – Енисейск работу выполнят на четырех участках с самым большим количеством аварий.

На 25-м км обхода Красноярска в Березовском районе произошло три ДТП. Для снижения аварийности специалисты установят дорожные знаки с флуоресцентной пленкой, сигнальные столбики, светоотражающие элементы, нанесут разметку с дублированием знаков о запрете обгона.

«Дополнительно на каждом из перечисленных участков в течение года планируют выставлять мобильные комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения с предупреждающей знаковой информацией», - сообщил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Напомним, в прошлом году на краевых трассах ликвидировали пять аналогичных мест концентрации ДТП.

 

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