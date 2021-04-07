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Погрузка на железной дороге в Красноярском крае превысила 12 млн тонн в январе -марте

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Красноярск
14:10 7 Апреля 2021
железные дороги, перевозки, поезда, груз
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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По оперативной информации, в январе-марте 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 12,1 млн тонн различных грузов, что на 1,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

За три месяца 2021 года со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае погружено:

  • угля – 7,9 млн тонн (уровень января-марта 2020 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 1,6 млн тонн (-1%);
  • лесных грузов – 491,6 тыс. тонн (-9,9%);
  • руды цветной и серного сырья – 343,8 тыс. тонн (+7%);
  • зерна – 350 тыс. тонн (+54,2%);
  • цветных металлов – 244,9 тыс. тонн (+2,3%);
  • строительных грузов – 198 тыс. тонн (-27,2%);
  • химикатов и соды – 115,6 тыс. тонн (-1,1%).
  • цемента – 103,4 тыс. тонн (+2,7%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

В целом за январь - март 2021 года погрузка на КрасЖД составила 21,2 млн тонн, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 4,2%.

По материалам КрасЖД

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