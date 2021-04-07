Погрузка на железной дороге в Красноярском крае превысила 12 млн тонн в январе -марте

По оперативной информации, в январе-марте 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 12,1 млн тонн различных грузов, что на 1,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
За три месяца 2021 года со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае погружено:
- угля – 7,9 млн тонн (уровень января-марта 2020 года);
- нефти и нефтепродуктов – 1,6 млн тонн (-1%);
- лесных грузов – 491,6 тыс. тонн (-9,9%);
- руды цветной и серного сырья – 343,8 тыс. тонн (+7%);
- зерна – 350 тыс. тонн (+54,2%);
- цветных металлов – 244,9 тыс. тонн (+2,3%);
- строительных грузов – 198 тыс. тонн (-27,2%);
- химикатов и соды – 115,6 тыс. тонн (-1,1%).
- цемента – 103,4 тыс. тонн (+2,7%).
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.
В целом за январь - март 2021 года погрузка на КрасЖД составила 21,2 млн тонн, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 4,2%.