На Богучанской ГЭС изменился режим работы

В соответствии с решением Росводресурсов, Енисейское бассейновое водное управление 30 марта установило новые режимы работы ГЭС Ангарского каскада на период с 3 по 30 апреля 2021 года. Богучанская ГЭС в апреле будет пропускать через гидроагрегаты 3000-3800 кубометров в секунду, ранее в марте был установлен расход 3500-4000 до кубометров в секунду. С 1 по 31 марта 2021 года средние расходы через агрегаты Богучанской ГЭС составили 3858 кубометра в секунду, что на 34 кубометра меньше, чем в феврале. Расходы могут быть дополнительно изменены оперативным решением ЕнБВУ в соответствии с ледовой обстановкой на Ангаре.

По информации Среднесибирского УГМС, в марте на территории Красноярского края температура воздуха была выше нормы, осадки – в пределах нормы. Запасы воды в снежном покрове в Приангарье составляют от 90 до 120% нормы, а в предгорьях Саяна, где находятся истоки южных притоков Ангары, от 120 до 200% нормы. В апреле, по предварительному прогнозу, температура воздуха и количество осадков в Красноярском крае будут выше нормы. Во втором квартале (апрель-июнь) 2021 года боковой приток в Богучанское водохранилище может составить 370-550 кубометров в секунду, что соответствует средним результатам многолетних наблюдений.

Уровень Богучанского водохранилища в течение марта понизился с отметки 207,41 м до отметки 207,14 м над уровнем Балтийского моря; уровень реки Ангара ниже створа ГЭС на утро 1 апреля на отметке 138,74 м. Толщина льда на Богучанском водохранилище 0,61 м, слой снега на льду 0,37 м. Боковая приточность в акваторию водохранилища в марте составила 21 кубометр в секунду, что чуть выше среднемноголетней нормы – 15 кубометров в секунду. По заданию ЕнБВУ к 1 мая уровень Богучанского водохранилища планируется понизить и поддерживать на отметках 207,0-207,05 м БС.