7 апреля
Красноярск
погода +11 °C
76.38
 
€ 90.18
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Богучанской ГЭС изменился режим работы

Главная Общество
Красноярск
12:01 7 Апреля 2021
вода, работа, энергетика, гэс, электроэнергия
версия для печати Ico_print

В соответствии с решением Росводресурсов, Енисейское бассейновое водное управление 30 марта установило новые режимы работы ГЭС Ангарского каскада на период с 3 по 30 апреля 2021 года. Богучанская ГЭС в апреле будет пропускать через гидроагрегаты 3000-3800 кубометров в секунду, ранее в марте был установлен расход 3500-4000 до кубометров в секунду. С 1 по 31 марта 2021 года средние расходы через агрегаты Богучанской ГЭС составили 3858 кубометра в секунду, что на 34 кубометра меньше, чем в феврале. Расходы могут быть дополнительно изменены оперативным решением ЕнБВУ в соответствии с ледовой обстановкой на Ангаре.

По информации Среднесибирского УГМС, в марте на территории Красноярского края температура воздуха была выше нормы, осадки – в пределах нормы. Запасы воды в снежном покрове в Приангарье составляют от 90 до 120% нормы, а в предгорьях Саяна, где находятся истоки южных притоков Ангары, от 120 до 200% нормы. В апреле, по предварительному прогнозу, температура воздуха и количество осадков в Красноярском крае будут выше нормы. Во втором квартале (апрель-июнь) 2021 года боковой приток в Богучанское водохранилище может составить 370-550 кубометров в секунду, что соответствует средним результатам многолетних наблюдений.

Уровень Богучанского водохранилища в течение марта понизился с отметки 207,41 м до отметки 207,14 м над уровнем Балтийского моря; уровень реки Ангара ниже створа ГЭС на утро 1 апреля на отметке 138,74 м. Толщина льда на Богучанском водохранилище 0,61 м, слой снега на льду 0,37 м. Боковая приточность в акваторию водохранилища в марте составила 21 кубометр в секунду, что чуть выше среднемноголетней нормы – 15 кубометров в секунду. По заданию ЕнБВУ к 1 мая уровень Богучанского водохранилища планируется понизить и поддерживать на отметках 207,0-207,05 м БС. 

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Автомобиль должника ЦРКК арестовали приставы

Автомобиль должника ЦРКК арестовали приставы

7 Апреля 2021 г.
Мужчина пять лет не оплачивал коммунальные услуги
Новости Красноярска: В этом году фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади не будет работать

В этом году фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади не будет работать

7 Апреля 2021 г.
Его ждет реконструкция
Новости Красноярска: Сергей Еремин поблагодарил волонтеров за помощь и участие в проекте «Город трудовой доблести»

Сергей Еремин поблагодарил волонтеров за помощь и участие в проекте «Город трудовой доблести»

6 Апреля 2021 г.
Добровольцы помогают собирать подписи горожан
Новости Красноярска: Ярмарка свежих продуктов вновь ждёт своих гостей

Ярмарка свежих продуктов вновь ждёт своих гостей

6 Апреля 2021 г.
Ярмарка пройдет с 7 по 10 апреля
Новости Красноярска: В районе здания краевого правительства ограничена парковка и стоянка

В районе здания краевого правительства ограничена парковка и стоянка

6 Апреля 2021 г.
Это связано с ремонтом фасада здания краевого правительства
Новости Красноярска: Около школы в Канске электросети увели под землю

Около школы в Канске электросети увели под землю

6 Апреля 2021 г.
Это сделано для безопасности
Новости компаний
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
02/04
Должники ЦРКК могут лишиться своих автомобилей
01/04
Что за будка во дворе? Зачем нужны тепловые пункты Теплоснабжение
01/04
Кредит наличными в Тинькофф Банке оформляется онлайн
01/04
СГК реализует проекты по дополнительной очистке горячей воды в период паводков в Красноярском крае
30/03
Бесплатное ЭКО в Москве по полису ОМС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Telegram-канал сообщил о новых обысках в «Сибиряке»

Telegram-канал сообщил о новых обысках в «Сибиряке»

5 Апреля 2021 г.
Сотрудники правоохранительных органов пришли перед планеркой
Новости Красноярска: Контрафактный алкоголь гнали в лесосибирском гараже

Контрафактный алкоголь гнали в лесосибирском гараже

3 Апреля 2021 г.
Изъято почти 4 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции
Новости Красноярска: Дело о жестоком убийстве семьи на ул. Щорса доверили суду присяжных

Дело о жестоком убийстве семьи на ул. Щорса доверили суду присяжных

2 Апреля 2021 г.
Состоялось первое заседание
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru