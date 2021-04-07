Автомобиль должника ЦРКК арестовали приставы

Судебные приставы арестовали автомобиль жителя поселка Миндерла Сухобузимского района, который задолжал за тепло и горячую воду госпредприятию «Центр развития коммунального комплекса». Мужчина пять лет не оплачивал коммунальные услуги за двухкомнатную квартиру, его долг перед ЦРКК составил 467 тысяч рублей.

Служба безопасности госпредприятия неоднократно обращалась к потребителю, предлагая различные варианты рассрочки по выплате долга, однако мужчина не заплатил ни копейки. В итоге суд вынес решение об аресте имущества.

Сейчас автомобиль Nissan Liberty выпуска опечатан, у владельца изъяты паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, эксплуатация автомобиля запрещена. По предварительной оценке специалистов, стоимость машины составляет порядка 300 тысяч рублей. Средства, полученные от реализации транспортного средства, будут взысканы в пользу ресурсоснабжающей организации.

По материалам «Центра развития коммунального комплекса»

Фото «Центра развития коммунального комплекса»