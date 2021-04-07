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Автомобиль должника ЦРКК арестовали приставы

Главная Общество
Красноярск
09:18 7 Апреля 2021
автомобиль, арест, долги, коммунальное хозяйство, жкх
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Судебные приставы арестовали автомобиль жителя поселка Миндерла Сухобузимского района, который задолжал за тепло и горячую воду госпредприятию «Центр развития коммунального комплекса». Мужчина пять лет не оплачивал коммунальные услуги за двухкомнатную квартиру, его долг перед ЦРКК составил 467 тысяч рублей.

Автомобиль должника ЦРКК арестовали приставы

Служба безопасности госпредприятия неоднократно обращалась к потребителю, предлагая различные варианты рассрочки по выплате долга, однако мужчина не заплатил ни копейки. В итоге суд вынес решение об аресте имущества.

Автомобиль должника ЦРКК арестовали приставы

Сейчас автомобиль Nissan Liberty выпуска опечатан, у владельца изъяты паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, эксплуатация автомобиля запрещена. По предварительной оценке специалистов, стоимость машины составляет порядка 300 тысяч рублей. Средства, полученные от реализации транспортного средства, будут взысканы в пользу ресурсоснабжающей организации.

Автомобиль должника ЦРКК арестовали приставы

По материалам «Центра развития коммунального комплекса»
Фото  «Центра развития коммунального комплекса»

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