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Сергей Еремин поблагодарил волонтеров за помощь и участие в проекте «Город трудовой доблести»

Главная Общество
Красноярск
17:40 6 Апреля 2021
волонтеры, помощь, проект, город, мэр
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Сегодня глава города Сергей Еремин и председатель Горсовета Наталия Фирюлина встретились с волонтерами центра «Доброе дело». Именно эти ребята с начала февраля активно включились в кампанию по присвоению Красноярску почетного звания «Город трудовой доблести».

На данный момент уже более 113 тысяч красноярцев отдали свои голоса в поддержку родного города. Голосуют на интернет-сайте «Красноярскдоблесть.рф», на специальных пунктах в торговых центрах, в общественных местах, на предприятиях и в учреждениях.

Ребята из волонтерского центра «Доброе дело» в крупных торговых центрах рассказывают горожанам о трудовой истории родного города и помогают неравнодушным землякам, пожелавшим поддержать работу по сохранению памяти о трудовом подвиге поколения 40-х годов, правильно заполнить бланк для голосования. Больше половины всех голосов на сегодня собраны именно в оффлайн-формате с помощью добровольцев.

Сергей Еремин поблагодарил неравнодушных ребят за помощь.

«Трудовая доблесть – это наш генетический код. Код наших красноярцев и никто у нас его никогда не отберет. Но используя эту возможность государства, мы должны ею воспользоваться, еще раз поклониться нашему старшему поколению и сказать ему огромное спасибо», - заявил глава города на встрече с волонтерами.

Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» установлено для увековечения подвига тружеников тыла, совершенного во время Великой Отечественной войны, и присваивается городам указом президента страны.

Решение о перечне городов, удостоенных почетного звания в 2021 году, будет принято уже этой весной.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска

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